Malgré un rythme effréné en qualifications, Mercedes a dû reconnaître la supériorité de Ferrari et de Sebastian Vettel en course à Bahreïn, où l’Allemand a remporté sa deuxième victoire en trois courses.

"Nous avons encore eu une preuve que nous sommes dans une situation très différente de la saison dernière, face à Ferrari, et je suis confiant que nous affronterons ce défi en équipe" a déclaré Toto Wolff.

"Après un hiver de changement de règlement très important, nous avons été en lutte pour la victoire durant chaque week-end et c’est très positif. Nous devons toutefois tout faire parfaitement pour réussir, c’est un défi très intéressant, et le rythme de la voiture était très bon".

"Nous avons d’abord eu un contre-temps sur la grille lorsqu’un problème sur un générateur a contraint Valtteri à démarrer avec des pressions trop élevées, ce qui l’a empêché de rouler à un rythme élevé dans son premier relais. Avec Lewis derrière Vettel, nos possibilités stratégiques étaient limitées et nous étions dos au mur quand Ferrari a parfaitement géré l’undercut".

Et de là, les problèmes ont continué pour Mercedes et ses pilotes : "Nous avons été chanceux car la voiture de sécurité nous a donné une chance de nous reprendre mais un souci avec les pistolets pneumatiques nous a fait perdre du temps avec les deux voitures. Avec des pneus différents, nous avons été contraints de donner la consigne peu populaire à Valtteri de laisser passer Lewis, ce n’est pas quelque chose que nous aimons faire mais quand la victoire est en danger, nous devons le faire".

"Après cela, nous avons essayé de donner à Lewis l’opportunité de se rapprocher de Sebastian dans les derniers tours mais après avoir respecté la pénalité de cinq secondes, il y avait trop d’écart. Nous quittons Bahreïn avec bien plus de connaissances sur la voiture et il y a encore du travail afin de pouvoir convertir nos performances en victoires" conclut Wolff.

Du côté de James Allison, la frustration est évidente quand une course n’est pas remportée alors que les deux voitures partaient en première ligne.

"C’est toujours décevant de ne pas convertir nos places de grille en bon résultat. Nous avons eu des petits problèmes qui nous ont coûté cher. Dans une saison où la lutte est très serrée en course, ces erreurs nous empêchent de saisir nos chances de victoires. Le plus important est de voir que le rythme est bien là et nous espérons faire en Russie ce que nous avons raté à Bahreïn" conclut-il.