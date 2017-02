Comme chaque jour depuis le début de semaine, nous découvrons une nouvelle monoplace pour la saison 2017 et une très importante puisqu’il s’agit de la Mercedes W08.

Elle a pris la piste peu avant midi, à Silverstone, avec Lewis Hamilton au volant sur une piste légèrement humide, imposant les pneus pluie. Elle n’a pas d’aileron de requin sur son capot arrière. La présentation officielle démarrera à 13h10.

Il n’est pas question ici de dénigrer les autres équipes mais plutôt d’insister sur l’importance de cette voiture qui aura pour mission de reprendre le flambeau des trois précédentes Mercedes, à l’origine de six titres en trois ans.

Elle sera pilotée par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas puisque ce dernier remplace Nico Rosberg, parti en retraite. L’enjeu en interne sera de hisser le Finlandais à un niveau proche ou similaire de son nouvel équipier le plus vite possible, tandis que l’objectif de l’équipe sera de dominer la Formule 1 pour une quatrième saison consécutive et ainsi rejoindre Red Bull et Ferrari qui ont été les précédentes équipes à accomplir un tel exploit.

Mercedes a eu l’avantage de pouvoir se pencher très tôt sur cette W08 répondant aux nouvelles règles appliquées sur l’aérodynamique, le châssis et les pneumatiques, puisqu’elle dominait de la tête et des épaules la saison 2016. Du côté du moteur, c’est une évolution du redoutable PU106C Hybrid qui sera intégré dans cette toute nouvelle monoplace et qui devrait se positionner encore une fois comme le meilleur bloc propulseur du plateau.

Contrairement à des rumeurs apparues dans le courant de l’année dernière, Petronas est toujours présent sur les flancs des flèches d’argent et la livrée fait la part belle au bleu électrique de la compagnie de Kuala Lumpur.

Vous pourrez retrouver les informations, déclarations et photos entourant cette présentation sur Nextgen-Auto.com dans la suite de cette journée. Le live vidéo sera à 13h10, sur notre site.