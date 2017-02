A l’issue de la présentation de la Mercedes W08 EQ Power+ (c’est son nom complet !), l’équipe de Brackley a confirmé son programme pour les premiers essais de Barcelone.

Et, afin de maximiser le nombre de tours en piste, les pilotes rouleront chacun une demi-journée par jour.

Ainsi Valtteri Bottas commencera lundi 27 au matin, avant d’être relayé par Lewis Hamilton. Le lendemain, mardi 28, Hamilton commencera la journée, Bottas prendra la suite. Et le mercredi et le jeudi seront une répétition du lundi et du mardi.

Notons que ce programme rester provisoire "selon la météo" comme l’indique Mercedes.