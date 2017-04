Les rumeurs d’un transfert de Sebastian Vettel chez Mercedes continuent de faire surface malgré la très bonne entame de saison vécue par l’Allemand et la Scuderia, si bien que c’est aujourd’hui Mercedes qui monte au créneau pour démentir ces bruits de couloir.

"Cela n’a aucun sens" a tranché Niki Lauda. "Pourquoi Vettel quitterait Ferrari maintenant qu’il enchaîne les succès ? Ce serait fou".

Avec le remplacement soudain de Nico Rosberg par Valtteri Bottas, il se dit pourtant que l’équipe allemande cherche un pilote à long terme et que Vettel pourrait être celui-ci.

"C’est très tôt pour parler d’un renouvellement de contrat de Valtteri" précise Toto Wolff. "Je l’apprécie énormément et il fait du très bon travail. Quant aux rumeurs au sujet de Vettel, je pense qu’il a actuellement la voiture la plus rapide et que lorsqu’on a cela, on ne change pas d’équipe".

Une rumeur n’allant jamais seul, il se dit que Ferrari aurait jeté son dévolu sur Max Verstappen au cas où une place serait libre dans une monoplace rouge l’an prochain. Un bruit que balaie Helmut Marko : "Contrairement aux rumeurs, il n’y a aucune clause de performance dans le contrat de Verstappen. Si nous ne le libérons pas, il ne peut pas aller chez Ferrari".