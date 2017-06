Le domaine des fake news n’est pas réservé à Donald Trump, le président des Etats-Unis, ou à certains médias spécialistes de la chose.

Il semble aussi être la spécialité d’Eddie Jordan, l’ancien patron d’équipe aujourd’hui consultant pour la télévision anglaise Channel 4.

Et, à Bakou, l’Irlandais en a remis une couche : oui, Mercedes cherche à se désengager de la F1 (au niveau de son équipe, en restant simplement motoriste) et oui Mercedes cherche un acheteur pour son usine de Brackley. Jordan ajoute que les sponsors de Mercedes, UBS et Petronas, s’en iront à la fin de la saison.

Cela a irrité profondément Toto Wolff.

"Je suis l’un des premiers à aimer blaguer avec Eddie mais j’arrête de rire quand il y a 1500 personnes derrière tout ça, qui pourraient s’inquiéter pour leur avenir."

"Je lui ai dit que c’était une affaire très sérieuse. Nous ne quittons pas la F1, aucun de nos sponsors s’en va et nous sommes très heureux de notre position actuelle. Il devrait arrêter de colporter ces rumeurs, ces fake news."

Eric Boullier a aussi appelé récemment Jordan à arrêter de livrer des fake news dans le paddock, lorsque ce dernier a affirmé que le divorce entre McLaren et Honda était acté et qu’un accord avec Mercedes avait déjà été signé.