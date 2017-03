Valtteri Bottas a encore une fois amélioré son record du circuit de Barcelone, en établissant une nouvelle référence en 1:19.310 aujourd’hui. Le Finlandais confirme la performance de sa nouvelle monture, mais aussi sa fiabilité, puisqu’il a effectué 70 tours sans le moindre gros pépin. Mercedes a profité de cette matinée avec sa nouvelle recrue pour évaluer des pièces aéro et travailler sur les réglages comme sur les pneus.

« C’était une autre bonne demi-journée dans la voiture pour moi. Nous avons réussi à compléter notre programme comme prévu et je dois dire que je sens bien mieux dans la voiture avec les changements faits. Nous faisons vraiment de bons progrès et je me sens de plus en plus à l’aise dans la voiture, chaque fois que je prends la piste » s’est réjoui Bottas.

« Nous nous sommes concentrés sur des relais plus courts aujourd’hui. Durant la première partie de la matinée, nous avons fait beaucoup de tests aéro pour évaluer quelques évolutions et tout semble progresser dans la bonne direction. Il y a toujours beaucoup de travail à faire, donc nous devons maximiser les deux prochains jours de tests. »

Même s’il a battu le record du circuit aujourd’hui, Valtteri Bottas ne s’enflamme pas…

« Les tours les plus rapides ne comptent pas en essais. Ce qui importe, c’est votre position à Melbourne. Je suis simplement heureux que nous ayons réussi à compléter le programme complet. J’ai tant appris avec le roulage d’aujourd’hui. »

Lewis Hamilton, avec 79 tours à son actif cet après-midi, a complété un programme similaire à celui de Valtteri Bottas. Lui aussi se dit satisfait de sa journée.

« C’était une assez bonne journée, sympathique, propre et sans aucun problème. Il y a toujours beaucoup de travail à faire mais dans l’ensemble, c’est une autre journée productive pour l’équipe. »

« La F1 est toujours amusante. Les voitures sont toujours impressionnantes. Mais cette voiture… elle est plus rapide, et il est plus difficile de tout en extraire. J’adore quand j’y arrive. »

« C’était vraiment formidable de voir les fans avec leurs drapeaux dans les tribunes cet après-midi. Un grand merci à tout le monde venu nous soutenir aujourd’hui. »