Mercedes aborde le Grand Prix d’Autriche avec confiance, même si elle n’a pas remporté la dernière course en Azerbaïdjan, par la faute d’un repose-tête baladeur sur la voiture de Lewis Hamilton.

La W08 s’est en effet montrée très rapide à Montréal et à Bakou, semblant même reprendre un petit ascendant en termes de performance pure sur la Ferrari SF70H. De quoi susciter l’optimisme chez Toto Wolff avant ce week-end.

"Nous avons bien progressé depuis Monaco sur la compréhension de notre voiture et sur ce qu’il faut faire pour la rendre performante," admet-il avant de revenir à sa prudence légendaire.

"Trouver le bon point de fonctionnement reste difficile à faire mais nous arrivons dans la bonne fenêtre d’exploitation des pneus et de la voiture plus régulièrement. Nous ne sommes clairement pas la seule équipe qui souffre de ce point de vue mais nous progressions, étape par étape. Et nous devons continuer à le faire lors des deux courses à venir et qui s’enchainent (Spielberg et Silverstone)."

Avant de penser à son Grand Prix à domicile, Mercedes souhaite évidemment briller sur les terres de Red Bull, qui sont aussi le pays natal de Wolff.

"C’est toujours spécial de revenir à Spielberg, ce sont mes racines en compétition. Quand j’étais jeune pilote, j’ai fait mes premiers tours sur circuit sur l’ancien tracé de l’Oesterreichring. Ce circuit sera toujours dans mon coeur. Depuis, Dietrich Mateschitz (le patron de Red Bull) a investi de manière impressionnante sur le circuit et ses environs. C’est une source de fierté pour l’Autriche d’avoir ce circuit de classe mondiale dans notre pays."

"Pour ne rien gâcher, ce tracé a été très positif pour Mercedes ces trois dernières années. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur ces succès historiques pour définir notre performance de cette année. Les règles ont changé et nous reprendrons tout à zéro vendredi matin, en espérant trouver de bonnes bases de réglages dès les Libres 1."

"Dans une saison aussi compétitive que celle que nous vivons, c’est ce que nous devons faire si nous voulons être sur la plus haute marche à la fin de l’année."