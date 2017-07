Lewis Hamilton était particulièrement ravi après cette première journée d’essais à Silverstone. Le pilote britannique conduit une voiture particulièrement compétitive (même si son coéquipier Valtteri Bottas a signé des meilleurs temps que lui, quoique de peu) et surtout, s’amuse énormément grâce à l’adhérence offerte par le nouvel environnement réglementaire.

« Aujourd’hui, ce fut vraiment un bon départ pour ce week-end, et c’est formidable d’être de retour ici à Silverstone. La piste est absolument incroyable avec ces nouvelles voitures. »

« C’était déjà l’un des tout meilleurs circuits au monde, mais avec cette voiture et cette vitesse, nous pouvons voler dans les virages, c’est simplement phénoménal... ce sont les meilleures montagnes russes au monde. »

« Nous avons travaillé tout au long des sessions pour régler l’équilibre de la voiture et je pense que nous sommes en bonne position. Nous avons toujours besoin de plus de performance, mais ce sont des fondations formidables pour progresser. »

Moins disert que son coéquipier, Valtteri Bottas a pourtant signé le meilleur temps cet après-midi et sait que Mercedes a marqué des points dans les esprits.

« Nous avons très bien commencé ce week-end. Durant la première session, l’équilibre de la voiture était déjà presque là, donc c’est un départ positif. Il y a toujours du travail à faire pour améliorer le pilotage de la voiture et pouvoir lui faire plus confiance dans les virages à haute vitesse. Mais dans l’ensemble, c’est un bon départ. Nous devons simplement essayer de travailler comme d’habitude, pour nous améliorer pour demain. »

« Je suis définitivement impressionné par ces nouvelles voitures sur ce circuit, dans les virages à haute vitesse, elles sont beaucoup plus rapides que par le passé. Je prends vraiment beaucoup de plaisir, donc j’ai hâte d’être à demain. Vous sentez vraiment beaucoup plus les forces G, cela affecte votre corps beaucoup plus, c’est vraiment un grand pas en avant par rapport à l’an dernier, mais je crois que je me suis bien préparé pour cela. »