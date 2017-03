C’est la référence à atteindre en ce début de saison, après avoir aligné les titres mondiaux et les victoires durant les trois dernières années, et c’est pour ça que Mercedes a été d’autant plus observée lors de ces essais.

L’arrivée de Valtteri Bottas était l’une des inconnues de ces essais et le Finlandais avait rassuré dès la première semaine en signant le meilleur temps absolu des quatre journées qui la constituaient.

La semaine de Mercedes s’était achevée par un problème mécanique pour Lewis Hamilton et il était impératif dans le clan allemand d’y remédier pour continuer à aligner les tours, d’autant qu’il se dit que plusieurs problèmes d’équilibre touchent encore la W08.

Rien n’a empêché cette dernière de tourner comme une horloge durant les quatre journées de la deuxième semaine espagnole et Bottas et Hamilton cumulent, après huit jours, 5102 kilomètres ! C’est la seule équipe à avoir franchi la barre plus que symbolique des 1000 tours parcourus.

Un chiffre impressionnant qui représente un Grand Prix par jour et par pilote puisque les deux hommes se sont relayés par demi-journées. Toutefois, avec 628 tours à son compteur personnel, Bottas a accompli 160 tours de plus que Lewis Hamilton Le Finlandais tient le record de la plus grande distance parcourue avec presque 3000 kilomètres lors de ces huit journées, des chiffres qui donnent le vertige !

Au niveau de la performance, Bottas et Hamilton terminent ces deux semaines d’essais derrière les deux Ferrari de Räikkönen et Vettel. Les deux Mercedes ont tourné en 1’19"3, en super tendres pour le Finlandais et en ultra tendres pour son nouvel équipier.

Ces résultats poussent Mercedes à ne pas se positionner comme équipe favorite cette saison et à exprimer de nombreuses craintes face à Ferrari, dont la SF-70H semble encore mieux née.

Ceci dit, ce ne serait pas la première fois que Mercedes en garderait sous le pied lors des séances hivernales pour finalement s’avérer difficile à battre une fois en course.

Toto Wolff et Niki Lauda se sont toutefois empressés de mettre la pression sur Valtteri Bottas, expliquant qu’il possédait du retard sur Hamilton et qu’il lui fallait hausser son niveau de jeu dès le début de saison. Le Finlandais a pourtant impressionné durant ces huit journées d’essais, et ces ultimatums avant même le début de saison laissent penser que la sérénité n’est pas de mise à Brackley.

Bien qu’elle semble plus que jamais en danger de perdre son trône, il ne faut pas penser que Mercedes ne figurera pas parmi les meilleures équipes cette saison et hormis Ferrari, qui semble prête à revenir au sommet, la firme à l’étoile sera évidemment la plus grande candidate à la victoire.

Bilan de Barcelone I et II