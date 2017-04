Les succès de Ferrari en ce début de saison ont fait tirer la sonnette d’alarme chez Mercedes.

C’est en tout cas ce que clame Niki Lauda, le directeur non exécutif de l’équipe de Brackley, qui s’attend à quelques courses encore difficiles à remporter, si Mercedes y parvient.

"Ferrari a gagné en Australie et à Bahreïn. Et la sonnette d’alarme a été tirée chez nous. Notamment parce que, lorsqu’on gagne à Bahreïn, cela veut dire qu’on a un rythme suffisant et une petite marge pour les courses qui suivent, en règle générale," déclare l’Autrichien.

Les deux pilotes Mercedes ont en effet admis à Bahreïn ne pas pouvoir suivre le rythme en course de la Ferrari de Sebastian Vettel. C’est pourquoi Lewis Hamilton et Valtteri Bottas se sont essentiellement concentrés sur le travail sur les longs relais lors des essais privés qui se sont tenus mardi et mercredi, sur le circuit de Sakhir.

Gerhard Berger pense que Ferrari peut aussi compter sur un autre atout : Sebastian Vettel.

"Le facteur Vettel peut décider du championnat cette année. Lorsque Sebastian est en forme, il ne laisse rien passer, il ne fait aucune erreur et se renforce course après course. On l’a vu lorsqu’il a gagné ses championnats avec Red Bull," commente l’Autrichien.

"Je dois cependant dire que j’aurais perdu tous mes paris avant le début de la saison. Je doutais vraiment que Ferrari allait battre Mercedes."

Helmut Marko, qui a bien connu Vettel chez Red Bull, est d’accord.

"Sebastian ne semble faire qu’un avec sa voiture. Il est constamment à la limite, il ne fait pas la moindre erreur et il semble toujours savoir quel est le prochain coup à faire. Il prend vraiment du plaisir à piloter cette année et ça se voit. Je l’ai déjà dit mais, quand il est dans cet état d’esprit, Seb est très dur à battre. Encore plus si Mercedes commence à faire des erreurs."

Un pilote actuel de Formule 1, qui tient à rester anonyme, ajoute qu’en plus "Hamilton semble manquer de mordant cette année. Vous ne pouvez compter que sur votre talent quand vous avez une voiture un peu moins rapide. Et même si vous l’êtes de 3 dixièmes par tour, ce n’est pas assez pour battre Vettel."