Mercedes et Ferrari pourraient rapidement entrer en conflit, tout du moins officieusement, car la Scuderia accuse sa rivale d’avoir brisé un "gentleman’s agreement" au sujet de la consommation d’huile prévue par la FIA, qui avait précisé que les moteurs ne devraient pas consommer plus de 0.9 litres d’huile sur la durée d’une course aussi exigeante que Monza pour les moteurs.

Les motoristes avaient décidé à l’amiable que tout moteur qui serait lancé avant Monza se plierait à ce règlement. Cependant, Mercedes a lancé à Spa-Francorchamps sa nouvelle spécification moteur et il apparaît que celle-ci consommerait toujours 1.2 litre d’huile sur la distance prévue de 305 kilomètres.

Ferrari aurait demandé avant Spa-Francorchamps si les autres motoristes prévoyaient d’apporter des nouveaux moteurs, et Mercedes aurait répondu que ce n’était pas prévu. Néanmoins, la FIA confirme que rien d’illégal n’a été fait puisque cette consommation d’huile est encore la norme inscrite dans les règles officielles jusqu’à ce Grand Prix de Spa.