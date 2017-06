Mercedes a perdu du temps face à Ferrari en début de saison à cause de problèmes pour exploiter pleinement les Pirelli, notamment à Monaco, là où la Ferrari était plus à l’aise sur les différents circuits et avec tous les types de gommes.

Selon le directeur de Pirelli Motorsport, la performance de l’équipe championne du monde au Canada montre que les soucis ont été résolus.

"Leur travail a payé" a déclaré Paul Hembery. "Ce qu’ils ont fait entre Monaco et le Canada est impressionnant, c’est un pas en avant énorme".

Hembery refuse en revanche d’admettre que Vettel a pu tirer un bénéfice des essais qu’il a disputés pour Pirelli l’an dernier avec une monoplace hybride. Selon lui, Vettel a été plus utile à ces séances d’essais que l’inverse.

"Nous aurions aimé avoir plus de pilotes de pointe aussi impliqués que Sebastian l’a été. Il nous a donné des retours techniques très importants tout au long des journées d’essais, nous poussant dans la direction voulue par les pilotes, et nous devons le remercier car il y a une vraie différence entre des pneus testés par un pilote expérimenté et un débutant" poursuit Hembery.

Pour l’Anglais, l’avantage tiré par Vettel était substantiel durant l’intersaison mais, les pneus ayant évolué, cet avantage s’est vite estompé : "S’il avait un avantage, c’était lors des premiers essais hivernaux cette saison".