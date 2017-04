Mercedes a pris au sérieux les menaces de la FIA concernant son T-Wing.

Ce petit aileron arrière est tombé par deux fois de la monoplace de Valtteri Bottas, en Chine la semaine passée et ce vendredi à Bahreïn. La pièce a même endommagé le fond plat de la Red Bull RB13 de Max Verstappen.

La FIA a alors demandé à Mercedes de prouver la solidité de cet appendice avant les qualifications. Ce qui fut fait sans problème selon Toto Wolff.

"Nous avons résolu le problème, nous l’avons renforcé. Maintenant vous pourriez taper avec une batte de baseball dessus, ça passerait !" ironise l’Autrichien.

Christian Horner avait appelé la FIA à bannir ces ailerons disgracieux à la suite de ces incidents. Wolff préfère en rire.

"Il est clair que Christian essaie tout ce qu’il peut pour que les autres enlèvent des pièces qui fonctionnent et qu’il n’a pas sur ses propres voitures ! C’est parfaitement compréhensible même si on peut en rire."

L’avenir des T-Wings en F1 reste toutefois très flou : une réunion des directeurs technique est prévue vendredi et il est possible que les ailerons de requin (et donc les T-Wings par voie de conséquence) soient bannis à partir de 2018, en revoyant les règles techniques.