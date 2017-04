Le Grand Prix de Chine a été très positif pour Mercedes, malgré un résultat en demi-teinte pour Valtteri Bottas. Après la défaite à Melbourne, Lewis Hamilton a remporté la course devant Sebastian Vettel. Au championnat pilotes, les deux hommes sont à égalité tandis que du côté des constructeurs, Mercedes mène d’un point.

"Lewis a très bien piloté et signe un très bon résultat" félicite Toto Wolff. "D’un point de vue du rythme, c’était positif dans toutes les conditions, même si l’écart avec Ferrari était minime. Lewis a passé une course assez tranquille, il a géré son rythme de la bonne manière et notre stratégie était bonne. Il n’a pas fait une seule erreur alors que la course y était très propice".

"Valtteri a fait un tête à queue derrière la voiture de sécurité, c’est malheureux et ça lui a coûté beaucoup de temps. Des erreurs comme celle-ci arrivent et c’était encourageant de voir qu’il avait un bon rythme, nécessaire pour récupérer la place qu’il avait avant son erreur. Il doit maintenant tourner la page et se concentrer sur la prochaine course. On est à une course partout face à Ferrari et la course au développement est lancée, ce n’est que le début".

James Allison a vécu sa première victoire en tant que directeur technique de Mercedes et s’en réjouit, surtout après la défaite il y a quinze jours. Mercedes lance sa saison et confirme que la lutte sera sans merci face à Ferrari.

"Chaque victoire en Formule 1 est géniale, mais celle-ci l’est particulièrement après avoir quitté Melbourne sans la victoire, c’est bien de la récupérer ici" explique l’Anglais. "Nos stratégies étaient bonnes et bien exécutées dans ce qui était un début de course compliqué. Lewis a fait une course parfaite mais Valtteri a payé au prix fort une petite erreur derrière la voiture de sécurité".

"Il a bien roulé après celle-ci mais sa course était compromise par ce tête-à-queue ? Nous allons à Bahreïn sur une bonne note et nous savons que nous reviendrons à la case départ en ce qui concerne le niveau de nos rivaux. Nous savons que nous devrons être à notre meilleur niveau et nous essaierons de répéter ce très bon résultat".