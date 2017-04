Sauber continue à explorer ses différentes options pour sa motorisation 2018 et cela devrait maintenant se jouer entre Ferrari et Honda uniquement.

Mercedes a en effet fait savoir à l’équipe suisse qu’elle ne souhaitait pas fournir son moteur, étant donné que Ferrari et Honda ont moins de clients en Formule 1.

Cette position "au nom du sport" permet au plateau d’avoir un peu plus de diversité côté moteurs.

Sauber doit maintenant choisir entre Ferrari et Honda. D’un côté il y a un V6 performant et fiable, de l’autre un moteur japonais très critiqué mais qui devrait être rectifié d’ici à 2018. Honda pourrait fournir son moteur pour moins de 10 millions d’euros à Sauber et cet argument devrait faire mouche à Hinwil.

Rappelons que la FIA doit savoir, d’ici la mi-mai, si toutes les équipes ont trouvé un motoriste pour la saison qui suit.