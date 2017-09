Mercedes se rend à Singapour avec une certaine appréhension. L’écurie allemande n’a jamais été vraiment très compétitive, même au plus fort de sa domination, sur ce circuit urbain. Cette saison, plus encore, Mercedes a été largement dominée par Ferrari sur les circuits sinueux (à Budapest et à Monaco).

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a donc mis en place un plan stratégique pour que son écurie affiche un meilleur visage que prévu dans la cité-État.

« L’identification précise de nos forces et nos faiblesses a été un atout pour notre équipe ces dernières saisons. Nous avons poussé fort pour nous améliorer sans cesse, dans chaque domaine. Donc nous avons mis le doigt dans la plaie pour comprendre les raisons fondamentales qui expliquent nos bonnes performances comme nos mauvaises. En 2015, Singapour a été pour nous l’une des plus douloureuses expériences des dernières saisons, donc nous avons retroussé nos manches, tiré les leçons de cette course, et réussi à rebondir avec une formidable victoire l’an dernier. Mais même après ce succès, c’est un circuit que nous avons trouvé difficile à maîtriser avec son mélange de virages rapides, serrés, avec ses lignes droites relativement courtes, et sa surface bosselée. Nous nous rendons donc en Asie en nous attendant à ce qu’un défi important nous soit posé. »

« Jusqu’à présent, cette année, nous avons vu le pendule osciller selon le type de circuit. Sur le papier, Singapour est le type de circuit qui devrait favoriser à la fois Ferrari et Red Bull. Ces deux équipes ont montré une performance solide sur des circuits à plus faible vitesse, qui exigent un maximum d’appui, et ce genre de tracé nous a mené la vie dure en 2017. Parfois, cela relève tout simplement de l’ADN de la voiture. Néanmoins, nous avons appris de nos difficultés à Monaco, nous avons élevé notre niveau de performance de manière significative à Budapest, et nous avons fait de bons progrès pour comprendre ce que nous devions faire pour tirer le plus de notre châssis. »

Outre l’aspect sportif, il y aura l’aspect management à attaquer de front pour Toto Wolff, dans le cadre d’un week-end à la fois unique et exigeant pour ses employés.

« Singapour est une vitrine fantastique pour notre sport et un spectacle unique qui se déroule de nuit, sous les projecteurs. Mais c’est un week-end exigeant pour les équipes. Les conditions ambiantes [la chaleur et l’humidité] rendent la vie dans le garage difficile, c’est physiquement exigeant pour les pilotes et pour les voitures, en termes de gestion des freins et de la température des pneus. L’entrée en scène de la voiture de sécurité est presque garantie, donc il y a beaucoup de variables à considérer sur le plan stratégique. C’est un week-end où chaque membre de l’équipe doit être à son meilleur si l’on veut avoir un résultat solide. Nous voudrons mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour finir sur un résultat solide. »