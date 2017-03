Niki Lauda a tenu à démentir que Mercedes commencerait à "draguer" Sebastian Vettel, en vue d’un transfert pour la saison 2018.

L’équipe championne du monde a perdu Nico Rosberg pendant l’hiver, l’Allemand ayant choisi de prendre une retraite surprise malgré un contrat qui courrait sur deux saisons encore.

La marque à l’étoile a été ainsi privée de son pilote national et, à la maison-mère, il se dit que Toto Wolff et Niki Lauda auraient de la pression pour en recruter un autre. Et Sebastian Vettel, pilote allemand lui aussi, serait parfait.

L’Autrichien a donc démenti.

"Ce n’est pas dans nos plans. Je dois le dire assez clairement," dit-il en réaction à ces rumeurs.

Lauda garde toutefois les options de Mercedes ouvertes.

"Nous allons commencer la saison avec Bottas et Hamilton et nous verrons bien comment cela fonctionne."