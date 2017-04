En retrait par rapport à Ferrari ce vendredi, Mercedes a-t-elle vraiment caché son jeu comme le pense Sebastian Vettel ?

Les pilotes de la firme à l’étoile avouent pourtant avoir connu un vendredi guère idéal à Sotchi. Lewis Hamilton pense par conséquent que l’invincibilité de son écurie en Russie pourrait être sérieusement remise en cause ce week-end.

« C’était une journée un peu difficile pour nous. Nous avons réussi à finir tout ce que nous avions besoin de faire pour nos relais, mais en termes d’équilibre de la voiture, la Ferrari a semblé très, très rapide sur les longs relais. Donc nous devons travailler pour voir comment nous pourrons améliorer notre rythme. Mais il y a toujours des domaines où s’améliorer. Les pneus semblent très, très erratiques, donc c’est facile de louper leur fenêtre de performance. Mais quand ils marchaient, la situation semblait être bonne. »

Du côté de Valtteri Bottas en revanche, on s’inquiète moins du comportement des pneus ou du rythme de course que du rythme en qualifications.

« C’est une situation très différente de Bahreïn ici, avec l’asphalte et les températures. Nous avons appris des choses sur les pneus sur les relais longs et courts, et il semble que sur un tour, nous ayons toujours du travail pour tirer le maximum des pneus ultra-tendres. Nous nous concentrerons sur cela ce soir. Mais nous ne pouvons pas oublier à quel point la course est importante. Le ressenti de la voiture est bon et l’équilibre est là. C’est un bon début, mais nous avons vraiment besoin de travailler dur pour trouver du temps en qualifications. »

Toto Wolff ne nie pas non plus un début d’inquiétude. Le directeur de l’écurie allemande aura bien du travail ce soir.

« La Ferrari a été très vite tout au long de la session, sur un tour comme sur les longs relais, donc il y a un peu de travail à faire. Nous avons été très bons ici ces dernières années, mais tout a changé. Les voitures ont beaucoup plus d’appuis maintenant, les pneus sont complètent différents, donc vous ne pouvez pas anticiper que notre domination va continuer. »

Toto Wolff concède néanmoins que les vendredis révèlent rarement la vérité du week-end.

« Je me rappelle, c’était à Melbourne ou à Shanghai, et nous étions une seconde plus rapides sur les longs relais le vendredi. Et la situation a simplement changé le samedi et le dimanche. Tout le monde a un programme un peu bizarre parfois pour trouver son vrai niveau. »