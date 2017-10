Après un Grand Prix de Malaisie à oublier, Valtteri Bottas a relevé la tête hier à Sepang. Le Finlandais, qui partait 7e en raison d’une pénalité de cinq places, a mené une course solide pour finir dans les roues de Daniel Ricciardo, et donc au pied du podium.

« C’est bon de voir qu’il commence à retrouver confiance » s’est félicité Toto Wolff, qui était aussi jusqu’à peu le manager de l’ancien pilote Williams.

« Sa course était vraiment bonne. Il a bien compensé cette pénalité pour changement de boîte de vitesses pour remonter jusqu’à la 4e place, et pour terminer à quelques dixièmes d’un podium. Son rythme était solide et il n’a jamais abandonné à la fin, il poussait, c’était une vraie bataille de pilotage. »

« C’était difficile pour lui ces derniers temps, mais il progresse dans une meilleure direction maintenant. Et quand il s’en sera remis, il sera plus fort que jamais. »

Valtteri Bottas a prolongé son contrat pour 2018 avant de connaitre cette chute de performance, qui aurait vivement inquiété l’état-major de Mercedes. Mais la situation s’est aujourd’hui apaisée.

James Allison, le directeur technique, est lui aussi doublement soulagé – après les progrès de Valtteri Bottas mais aussi grâce au regain de forme de la Mercedes en performance pure…

« A Sepang, nous avions obtenu un bon résultat, mais nous n’étions pas heureux après un week-end délicat. En arrivant au Japon, nous étions un peu dans le flou au sujet de la performance de notre voiture. C’est donc sympathique de quitter Suzuka avec un résultat plus solide que jamais, et aussi avec une performance solide en qualifications et en course. »

« C’était bienvenu : d’abord, pour les deux championnats ; ensuite, parce que nous avons pu répondre catégoriquement à nos questions concernant la direction du développement de notre voiture ; enfin, c’était la preuve que cette équipe, même quand elle prend un coup, peut se relever aussitôt et aborder de nouveaux défis avec une vigueur renouvelée. »

« Nous n’avons pas exorcisé tous nos démons de Sepang, mais un résultat comme celui-ci est une opportunité pour apprendre et pour progresser. Nous avons pu appliquer certaines des leçons de Sepang à Suzuka, et nous en ferons de même pour le reste de l’année. »