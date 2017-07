Nous sommes presque arrivés à la moitié de la saison et il est temps de dresser un premier bilan du nouvel environnement réglementaire. Le but de la FIA était de rendre les voitures plus véloces, plus rapides en courbes et aussi plus difficiles à conduire. Le pilotage fait davantage de différence cette saison, mais les principaux intéressés prennent-ils vraiment du plaisir derrière le volant ?

Pour Valtteri Bottas, cela ne fait guère de doute : les voitures 2017 sont aussi belles à regarder qu’agréables à manier.

« Pour moi, c’est plus amusant que par le passé. Aller chercher la limite maintenant est un peu plus difficile puisque le poids de la voiture a augmenté. Quand j’ai passé à fond le virage 3, lors des deux premiers relais en essais à Barcelone, c’était incroyable. Les voitures sont plus délicates à manier en général, parce qu’il y a plus d’appui, et elles sont beaucoup plus rapides dans les virages à haute vitesse – ce que nous aimons tous. Mais il est plus difficile de suivre une autre voiture parce que vous perdez alors beaucoup d’appui. »

« Cela dépend du circuit. La voiture peut commencer à davantage glisser, et alors vous surchauffez vos pneus. L’aérodynamique en F1, c’est surtout une question d’écoulement de l’air sur l’aileron avant. L’air passe ensuite sous le fond plat et si votre aérodynamique n’est pas bonne, alors vous perdez l’arrière. »

Régler la voiture est également devenu plus délicat. Toto Wolff a par exemple dit que la Mercedes de cette année est une « diva » capricieuse. Quelle approche a donc adopté Valtteri Bottas ?

« Je déteste le sous-virage. Une voiture bien équilibrée, c’est ce que vous voulez bien sûr, mais si je devais choisir entre le sous-virage et le survirage, j’aimerais vraiment davantage un peu plus de survirage. J’aime faire des dérapages avec des voitures de série rapides, ou avec n’importe laquelle autre voiture qu’une F1 en fait. Le GT, c’est beaucoup de fun. J’ai une C63 coupé, mais j’ai aussi une Porsche. Bien sûr, je n’ai pas le droit de dire cela ! [Porsche est un concurrent de Mercedes]. Je n’ai pas de vrai supercar. J’aime faire un peu profil bas [sic]. Je vis à Monaco, donc c’est le genre de voiture qui convient à cet endroit, et je peux aller chercher des gens à l’aéroport et avoir de la place pour leurs bagages. »

Avant le Grand Prix d’Autriche, Valtteri Bottas a également été interrogé sur la fameuse polémique entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Le Finlandais, calme par nature, n’aurait jamais agi comme le pilote Ferrari, assure-t-il.

« Je ne me mets jamais en colère dans une voiture. Je ne laisse aucune place aux émotions. Je ne sais pas quoi dire… A chaud, différentes choses peuvent arriver, vous savez… Mais je ne l’aurais pas fait, non. Gérer mes émotions, pour moi, c’est tout à fait naturel. Je me concentre simplement sur ce qui compte. Si vous êtes en colère, énervé, ce n’est pas bon pour votre performance. Vous pouvez toujours le voir sur vos temps au tour : votre tête se concentre sur des choses qui n’importent pas. »

Valtteri Bottas ne doit de toute manière pas commettre le moindre impair s’il souhaite être reconduit par Mercedes l’an prochain. L’ancien pilote Williams est plutôt confiant étant donné la saison qu’il réalise…

« C’est formidable, je prends vraiment du plaisir et je pense que l’équipe devient plus forte. Mon objectif est d’avoir une relation de long terme avec Mercedes, même s’il n’y a pas encore de confirmation. Même si ces dernières années ont été fantastiques pour l’équipe, il y a encore beaucoup à accomplir. J’ai les mêmes mécaniciens que Nico Rosberg, je ne sais pas comment cela marchait dans le détail auparavant, mais l’un dans l’autre, je peux dire que l’état d’esprit dans l’équipe est bon et que nous travaillons ensemble avec Lewis. »

Valtteri Bottas révèle en outre qu’il partage « tout » avec Lewis Hamilton – toutes les données télémétriques. Ce n’était pourtant pas vraiment le souhait du pilote anglais en début de saison.

« Oui, nous partageons tout. Toute la télémétrie. Parce que c’est préférable pour l’équipe. »