Les essais libres 2 démarrent à 16h à Melbourne, 6h en France et Romain Grosjean est de nouveau le premier pilote en piste, comme ce matin.

Le pilote Haas F1 lance les débats de cette séance de travail, suivi en piste par son équipier, Kevin Magnussen. Grosjean signe le 1er temps en 1:26.912 alors que les choses ne s’arrangent pas chez McLaren Honda : la voiture d’Alonso est encore immobilisée dans le garage. Heureusement Stoffel Vandoorne est en piste pour accumuler des données.

En ce début de séance, les chronos s’améliorent peu à peu : Grosjean passe en 1:26.770 avant d’être battu par Felipe Massa en 1:26.367 puis Lewis Hamilton en 1:25.283.

A la 13e minute, Valtteri Bottas devance son équipier chez Mercedes, en 1:25.149. Les deux Mercedes sont rapidement battues par Kimi Raikkonen en 1:25.087, qui a involontairement gêné Lance Stroll dans son tour rapide.

Juste avant la 20e minute, Sebastian Vettel se montre et prend le meilleur temps en 1:24.926. Hamilton reprend la 3e position de la séance en 1:25.096, devant son équipier.

Au moment où Max Verstappen sort enfin de son garage pour signer son premier tour rapide, Jolyon Palmer sort de piste violemment dans le dernier virage. Sa Renault F1 a décroché de l’arrière et est venue percuter les barrières de pneus. La séance doit âtre arrêtée par un drapeau rouge pour dégager la RS17, qui a rebondi au milieu de la piste, passablement endommagée. Le pilote britannique n’a rien.

La séance reprend après 9 minutes d’interruption, avec encore 57 minutes à disputer.

Grosjean, Stroll et Verstappen sont les premiers à reprendre la piste. Verstappen signe son 1er temps de la séance en 1:25.700 alors que Massa arrête sa Williams en bord de piste, avec un problème de boîte de vitesses. La FW40 est rapidement dégagée ce qui permet aux pilotes de lancer une nouvelle chasse aux chronos.

Grosjean se fait surprendre au virage 3, avec un passage par le bac à graviers. Verstappen prend le 2e temps en 1:25.013 mais les temps descendent à la 40e minute de la séance avec Bottas, en ultra-tendres, en 1:24.176... battu dans la foulée par Hamilton en 1:23.620. Nous sommes maintenant à 91 millièmes du record de la piste (Vettel sur sa Red Bull en 2011) !

Vettel se place entre les deux Mercedes en 1:24.167 alors que Raikkonen progresse en 1:24.601 puis 1:24.525. Les deux Ferrari sont aussi en ultra-tendres. Les Red Bull suivent en 5e (Ricciardo) et 6e (Verstappen) places alors qu’il reste 40 minutes de séance.

Le Hollandais attaque un peu trop et passe au large dans le virage 12. L’aileron avant et le fond plat sont endommagés en frottant la terre et l’herbe, Red Bull a du travail en vue dans le garage, c’est la fin de la séance pour Verstappen.

On attaque les 30 dernières minutes de la séance et c’est le temps d’enchainer les longs relais pour tester la résistance des pneumatiques. Les chronos ne progressent plus en tête de la hiérarchie alors que les pneus ultra-tendres de Pirelli semblent bien résister aux séries de tours, ce qui promet déjà un Grand Prix d’Australie à un arrêt.

La fin de séance se déroule sans problème particulier, si ce n’est une sortie de piste à 5 minutes de la fin de Marcus Ericsson : la Sauber est plantée dans le bac à graviers et la voiture de sécurité virtuelle est déployée le temps d’aller la chercher.

Lewis Hamilton conserve donc son meilleur temps de 1:23.620. Vettel signe le 2e temps, à un peu plus de 5 dixièmes, Bottas suit l’Allemand 9 millièmes derrière. Raikkonen est un peu plus loin, à 9 dixièmes, devant Ricciardo et Verstappen. Sainz, Grosjean, Hulkenberg et Kvyat complètement le top 10 de cette séance d’essais libres 2 de Melbourne.

Rendez-vous tout au long de la journée pour les réactions et les photos de cette 1ère journée, et demain pour les Libres 3 et les qualifications de Grand Prix d’Australie.