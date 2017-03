On y est ! Après plusieurs mois d’intersaison, la Formule 1 reprend ses droits à Melbourne et les premiers essais libres sont enfin lancés, signifiant le début officiel de cette nouvelle ère de la discipline !

Il sera intéressant de voir les temps qui seront alignés lors de cette première saison et, compte tenu de l’importance du roulage, on devrait voir de l’animation en piste. Malheureusement, Esteban Ocon subit un problème sur sa monoplace à trois minutes du drapeau vert.

Les pilotes font d’abord un tour d’installation, comme de coutume, afin de vérifier le bon fonctionnement des monoplaces. Lewis Hamilton sort des stands et l’on peut voir que la Mercedes arbore non seulement l’aileron de requin, mais aussi le fameux t-wing, qui est indépendant du capot sur la W08.

Cet aileron horizontal est notamment de sortie chez Haas, Ferrari et Williams mais dans ces cas-là, il est directement fixé sur le capot moteur.

La McLaren complète son tour d’installation, sans problème, oserait-on préciser. Daniel Ricciardo effectue également son premier roulage sous les hourras de la foule qui lui est logiquement dévouée.

Après une demi-heure assez tranquille, les pilotes ressortent des stands et le premier à signer un temps dans cette saison est Lance Stroll, qui roule assez lentement mais améliore de plus de trois secondes à son second passage en 1’30"744. Pour rappel, la pole position de 2016 avait été signée par Hamilton en 1’23"837.

Ricciardo signe un temps en 1’28"294 peu de temps après, suivi de près par Massa. Nul doute que les pilotes sont encore loin de leurs capacités maximales, tout comme les monoplaces qui ne sont pas en cartographies rapides.

Toutefois, les temps tombent très vite et avant même la première demi-heure, Hamilton descend déjà en 1’26"478 !

On voit nettement dans la première chicane la vitesse des monoplaces, et Hamilton améliore en 1’25"535, tout en n’ayant pas amélioré son troisième secteur ! Au rythme où vont les choses, la pole position de l’an dernier est déjà en vue.

La première sortie de piste de 2017 est à mettre au crédit de Daniel Ricciardo qui s’en sort toutefois avec un simple passage au large.

Parmi les chiffres à retenir, il y a donc le 1’23"837 de la pole de l’an dernier, mais aussi 1’23"529 qui constitue le record de la piste, détenu par Sebastian Vettel et datant de 2011.

La McLaren de Stoffel Vandoorne est ouverte par les mécaniciens après une alerte moteur, ce qui n’est que peu surprenant. Les ralentis de la Haas de Grosjean montrent des mouvements latéraux très importants de l’aileron de requin et du t-wing qui l’accompagne.

Verstappen se plaint de difficultés de synchronisation de la boîte de vitesses mais enchaîne quand même les tours, à la fois pour résoudre le problème mais aussi engranger les kilomètres.

Valtteri Bottas grappille encore quelques dixièmes et descend en 1’25"142, à 1.3s de la pole de 2016, au moment où la mi-séance est atteinte. On n’imagine pas le potentiel de ces monoplaces lorsque le développement aura été accéléré.

Ricciardo améliore et franchit une barre symbolique en ce début de week-end avec un chrono de 1’24"886. Valtteri Bottas est le premier à chausser les pneus ultra-tendres et ce ne sera pas franchement parlant puisque ces gommes n’étaient pas présentes l’an dernier. C’est 1’24"803 pour le Finlandais.

Lewis Hamilton est à son tour en pneus les plus tendres et c’est un tour en 1’24"220 pour lui ! Le record du circuit est près de tomber !

Les Ferrari ne roulent pas depuis de nombreuses minutes et cela semble exaspérer Sebastian Vettel. La Scuderia dit éviter des roulages inutiles à cause de la poussière présente sur la piste.

Daniil Kvyat est à l’attaque au volant de sa Toro Rosso dont on ne sait toujours pas si elle a le potentiel de se mêler à la lutte des meilleurs outsiders.

Hamilton se lance dans un nouveau tour rapide et signe le meilleur temps dans le dernier partiel de son tour d’installation. L’Anglais rentre finalement au garage, tandis qu’Esteban Ocon enchaîne les tours après son problème en début de séance.

Vettel reprend enfin la piste à 17 minutes de la fin, non sans avoir tiré une mine des mauvais jours pendant un long moment dans le garage. Il remonte directement à la sixième place.

Les dernières minutes de la séances sont consacrées au roulage et non au chrono, ce qui valide les chronos de manière définitive.

Les deux Mercedes concluent donc cette première séance de l’année en tête, mais elles ont effectué les temps en pneus ultra-tendres, ces derniers n’ayant pas été chaussés par les autres équipes.

Les Red Bull et les Ferrari suivent, alors que l’on trouve quatre équipes aux quatre dernières places du top 10.

Le pilote qui a le plus tourné est Marcus Ericsson, il est le seul à franchir la barre des 30 tours parcourus, et devance les deux Williams qui ont respectivement parcouru 29 et 28 tours. Sergio Pérez a également bouclé 28 tours.

Du côté des pilotes qui n’ont pas beaucoup roulé, on trouve Jolyon Palmer, avec seulement 6 tours au compteur, et Sebastian Vettel qui n’a fait que 10 tours du circuit australien. Malgré des problèmes en début de séance, Ocon a quand même bouclé 23 tours.