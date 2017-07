Jeudi matin, Kris Meeke a pris les devants lors d’un shakedown disputé en amont du Rallye de Finlande.

De retour chez Citroën Abu Dhabi Total après sa mise en retrait en Pologne, le Britannique a pris un envol parfait un an après son succès historique en Finlande.

À l’arrivée de Ruuhimäki (4,62 km), Kris Meeke (Citroën C3) devançait Thierry Neuville (Hyundai i20) pour 1/10e. Ott Tänak (Ford Fiesta) se classait troisième à une demi-seconde. Les trois hommes signaient leur meilleur temps sur leur quatrième passage.

« J’étais un peu hésitant sur mon premier run », confiait-il. « Nos essais ont été perturbés par de grosses averses et nous avions du mal à avoir des conditions stables pour travailler. Ce matin, nous avons commencé avec des pièces que je n’avais jamais eu auparavant. Les premiers passages étaient donc des échauffements avant d’effectuer de nombreux changements. C’était un peu une séance d’essais pour nous, mais nous étions de plus en plus en confiance. »

L’Estonien Ott Tänak avait d’abord donné le ton avant que Dani Sordo (Hyundai i20) et Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) ne le relaient sur leurs deuxième et troisième passages. Le Finlandais s’arrêtait là, ce qui permettait finalement à Kris Meeke d’abaisser le temps de référence.

Le temps de Jari-Matti Latvala était toutefois suffisant pour se classer quatrième à 6/10e de Kris Meeke. Dani Sordo et Craig Breen (Citroën C3) suivaient, toujours à moins d’une seconde.

Leader du championnat, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) avait réalisé le même temps que Kris Meeke avant de voir son passage annulé puisque le Français avait manqué une chicane.

C’était en revanche une matinée à oublier pour Juho Hänninen (Toyota Yaris), qui cassait le système de refroidissement moteur dans une chicane dès son premier run. Sa voiture a été remorquée au parc d’assistance de Jyväskylä afin que les mécaniciens puissent la réparer à temps avant le départ.

Le top 10 :

1. Kris Meeke Citroën C3 2’14’’3

2. Thierry Neuville Hyundai i20 +0’’1

3. Ott Tänak Ford Fiesta +0’’5

4. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris +0’’6

5. Dani Sordo Hyundai i20 +0’’9

6. Craig Breen Citroën C3 +1’’0

7. Mads Østberg Ford Fiesta +1’’3

8. Hayden Paddon Hyundai i20 +1’’4

9. Sébastien Ogier Ford Fiesta +1’’5

10. Esapekka Lappi Toyota Yaris +1’’7