Sur leur lancée, Kris Meeke et Paul Nagle n’ont (presque) pas tremblé lors de la dernière étape du Rallye du Mexique. Malgré une excursion hors de la route à quelques virages de l’arrivée de la Power Stage, l’équipage Citroën Total Abu Dhabi WRT offre à la C3 WRC sa toute première victoire !

Pour cette dernière journée, seules deux spéciales figuraient au programme : La Calera (32,96 km) et la Power Stage de Derramadero (21,94 km).

Au moment de quitter le parc d’assistance, la pluie faisait son retour. Le choix des pneumatiques dans le clan Citroën Total Abu Dhabi WRT s’orientait différemment. Kris Meeke embarquait quatre Michelin LTX Force tendres et deux durs, tandis que Stéphane Lefebvre profitait de six pneus tendres.

Dans l’avant-dernière spéciale, Kris Meeke obtenait son cinquième temps scratch du week-end. Il prenait 6’’3 supplémentaires à Sébastien Ogier, tandis que Stéphane Lefebvre réalisait un excellent troisième chrono.

L’équipe retenait son souffle pour la Power Stage, diffusée en direct à la télévision. Et elle n’allait pas être déçue ! À quelques virages de l’arrivée, la Citroën C3 WRC du Britannique se déportait sur l’extérieur d’un long virage à droite. La voiture basculait dans le dévers pour se retrouver… dans un parking de spectateurs !

Grâce à son sang-froid, Kris parvenait à remonter sur la route en quelques secondes. Il franchissait la ligne d’arrivée en vainqueur, pour 13’’8 !

Après être passée par toutes les émotions, l’équipe pouvait laisser exploser sa joie et fêter ses champions lors de leur retour au parc d’assistance de León.

Cette victoire est la quatrième de Kris Meeke et Paul Nagle en WRC, après l’Argentine 2015, le Portugal et la Finlande 2016. Il s’agit aussi de la 97e victoire de Citroën en Championnat du Monde des Rallyes.

Yves Matton, Directeur de Citroën Racing

« Ce qui s’est passé dans la Power Stage est à peine croyable, même si ce genre de scénario s’est déjà produit par le passé. Sur le moment, la situation était confuse, entre les caméras embarquées laissant penser que c’était une grosse sortie de route et le ‘tracking’ qui indiquait que la voiture était toujours en mouvement. Lorsque la voiture a coupé la ligne d’arrivée, nous avons laissé éclater notre joie à la hauteur du suspense et de l’événement ! Cette première victoire sur terre nous permet de démontrer que la C3 WRC est une bonne base de travail et que l’équipe Citroën Racing a fait du bon travail lors de son développement. Nous allons pouvoir travailler sereinement pour continuer notre progression. »

Kris Meeke

« Je crois que je devrai raconter cette histoire quelques dizaines de fois… Je regrette d’avoir fait cette erreur, la voiture est partie en glisse après une grosse compression et nous avons eu de la réussite. J’ai aussitôt cherché à revenir sur la route car je savais que nous pouvions encore gagner. C’est ça l’essentiel : nous avons démontré le potentiel de la Citroën C3 WRC en lui offrant sa première victoire. C’est une grande fierté d’obtenir ce résultat pour toute l’équipe. »

Stéphane Lefebvre

« Nous avons pris énormément d’expérience ce week-end. Aujourd’hui encore, ma onzième place sur la route m’a permis de rouler avec un grip équivalent à celui des leaders et de prendre la mesure de la voiture dans ces conditions. Bravo à Kris, Paul et à toute l’équipe, cette victoire est un grand moment pour Citroën Racing. »