Vainqueur sur ce terrain il y a douze mois, Kris Meeke s’est aussi montré le plus rapide lors du shakedown du Rally Guanajuato Mexico.

Vainqueur de la troisième manche de la saison dernière à l’issue d’un final rocambolesque, Kris Meeke (Citroën C3) s’est montré le plus rapide sur la spéciale de Llano Grande, longue de 5,31 km.

Il devance de 4/10e Thierry Neuville, leader du Championnat du Monde au volant de sa Hyundai i20. Sébastien Ogier (Ford Fiesta) et Ott Tänak (Toyota Yaris) sont troisièmes à égalité, à 4/10e du Belge.

"Depuis que je suis arrivé au Mexique, j’ai un bon feeling. Je suis resté sur la bonne expérience de l’an passé. Même en recos, j’étais content de retrouver les spéciales et le soleil qui nous manque un peu en Europe", déclarait Meeke à wrc.com.

"Nous avons fait de bons essais cette avant-dernière semaine et je me sens bien au volant de la voiture. Cela se confirme avec les temps du shakedown. Je suis content d’être au départ d’une course sur laquelle je peux avoir de l’appétit, après deux premiers rallyes difficiles."

Meeke s’élancera en septième position dans l’ordre des départs de la première étape. Il bénéficiera donc d’une route balayée par ses adversaires. Il espère que sa place sera suffisamment éloignée pour lui procurer un avantage.

“Je ne suis qu’à six points de la troisième place et je suis finalement content d’avoir sacrifié des points qui me permettent d’être à cette position. Nous pouvons faire quelque chose de bien en partant septièmes", a-t-il ajouté.

Meeke s’est montré le plus rapide lors de chacun de ses trois runs, tandis que Tänak signait le meilleur chrono de ceux qui tentaient un quatrième passage. Elfyn Evans et Jari-Matti Latvala complétaient le top 6.

Esapekka Lappi tombait en panne lors de son troisième run. Le Toyota Gazoo Racing n’a pas encore été en mesure de confirmer la nature du problème.

Pour son retour, Sébastien Loeb plaçait sa C3 en dixième position. Le nonuple Champion du Monde est à 2"6 de Meeke.

"Le premier passage était compliqué, je découvrais le shakedown, encore un peu la voiture et tout le reste. Ce n’était pas évident, mais c’était mieux au deuxième et au troisième tours. Les sensations reviennent doucement", expliquait l’Alsacien.

Voici les meilleurs temps réalisés ce matin :

1. Kris Meeke Citroën C3 3min 41.0sec

2. Thierry Neuville Hyundai i20 + 0.4sec

3= Sébastien Ogier Ford Fiesta + 1.8sec

3= Ott Tänak Toyota Yaris + 1.8sec

5. Elfyn Evans Ford Fiesta + 2.0sec

6. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris + 2.1sec

7. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 + 2.3sec

8= Dani Sordo Hyundai i20 + 2.4sec

8= Teemu Suninen Ford Fiesta + 2.4sec

10. Sébastien Loeb Citroën C3 +2.6sec