Auteurs de cinq scratches en six spéciales, Kris Meeke et Paul Nagle ont régné sur la dernière étape du Rallye d’Espagne. Ils décrochent ainsi la deuxième victoire de la Citroën C3 WRC cette saison. Grâce à la sixième position de Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau, Citroën Total Abu Dhabi WRT obtient le meilleur résultat Constructeurs à l’arrivée de cette épreuve.

La dernière étape du Rallye d’Espagne se disputait sur six spéciales. Les deux passages dans L’Albiol, Riudecanyes et Santa Marina étant enchaînés sans assistance, les pilotes Citroën Total Abu Dhabi WRT choisissaient cinq pneus Michelin Pilot Sport à gomme dure.

Disputée de nuit, la première spéciale était favorable à Kris Meeke. Dans des conditions qu’il apprécie particulièrement, le Britannique enregistrait un nouveau scratch.

Récidivant dans les deux spéciales suivantes, Kris augmentait l’écart sur Sébastien Ogier et Ott Tänak : à l’issue de la première boucle, il comptait 23’’9 de marge sur le Français.

Capitalisant sur son expérience de la veille, Stéphane Lefebvre haussait son niveau de jeu en mettant la pression sur Mads Østberg. Les deux rivaux signaient le même temps dans l’ES14, puis Stéphane se montrait plus rapide dans les deux spéciales suivantes. Dans le même temps, les abandons de Lappi et Neuville, piégés par les difficultés du parcours catalan, permettaient au jeune espoir de remonter à la sixième place, 16’’ derrière Østberg !

Stéphane n’allait toutefois pas pouvoir défendre ses chances jusqu’au bout. Dès l’ES17, il rencontrait des problèmes hydrauliques, auxquels venaient s’ajouter une panne de liaison radio dans la spéciale suivante. Dès lors, il assurait la sixième place finale.

Pendant ce temps, Kris Meeke poursuivait son show étincelant, avec deux scratches supplémentaires (ES17/18). Dans la Power Stage, il levait franchement le pied pour ne prendre aucun risque. Il signait le deuxième temps et s’imposait bien, avec 28’’ d’avance sur Sébastien Ogier et 33’’ sur Ott Tänak.

Kris Meeke et Paul Nagle remportaient ainsi la 2e victoire de la C3 WRC (après le Mexique), la 5e de leur carrière (après Argentine 2015, Portugal et Finlande 2016 et Mexique 2017) et la… 98e de Citroën en WRC !

Auteur d’une course régulière, Khalid Al Qassimi emmenait la troisième Citroën C3 WRC à l’arrivée de ce Rallye d’Espagne. De plus en plus à l’aise sur l’asphalte, le pilote d’Abu Dhabi terminait à la 17e place finale.

ILS ONT DIT

Yves Matton, Directeur de Citroën Racing : " C’est évidemment une très grande joie pour Citroën Racing dans son ensemble, qu’il s’agisse de l’équipe d’exploitation ou des collaborateurs travaillant dans l’ombre, au centre technique de Versailles. Ces derniers mois, nous avons tous fait beaucoup d’efforts pour améliorer le potentiel de la Citroën C3 WRC et mettre nos équipages dans les meilleures dispositions. Ce week-end, Kris et Paul se sont montrés performants sur la terre, avant de prendre la main et dominer sur l’asphalte. C’est une victoire d’équipe, particulièrement aboutie, qui nous permet d’atteindre une partie de nos objectifs de fin de saison. Bravo également à Stéphane et Gabin, qui complètent le résultat d’ensemble et permettent à Citroën Total Abu Dhabi WRT de marquer plus de points que les autres équipes ce week-end. "

Kris Meeke : " C’est un week-end exceptionnel qui s’achève. Depuis notre victoire au Rallye du Mexique, nous avons connu des moments difficiles, mais nous nous sommes relevés en travaillant dur. Nous savions que la voiture avait un très haut niveau de performance sur asphalte et je crois que nous l’avons confirmé depuis hier ! Cette victoire démontre la qualité du travail de toute l’équipe et c’est un boost de confiance énorme pour la suite. "

Stéphane Lefebvre : " Nous avons essayé d’attaquer et nous avons repris un peu de temps à Mads Østberg dans la première boucle. Ensuite, cela s’est compliqué avec des soucis hydrauliques, puis une panne d’intercom. Dès lors, j’ai assuré ma position et cette sixième place est satisfaisante compte tenu de ma faible connaissance de ce terrain. C’est un résultat que je situe dans la lignée de mon top 5 en Pologne. Petit à petit, l’expérience me permet de progresser et j’espère pouvoir le confirmer à l’avenir. Bravo à Kris et Paul pour cette nouvelle victoire, c’est un résultat qui fait du bien à toute l’équipe ! "

Khalid Al Qassimi : " C’était une très bonne journée. Au fil des kilomètres, j’ai pris de plus en plus de plaisir au volant et je suis très satisfait des progrès effectués par la Citroën C3 WRC. Mais ma plus grande joie vient de la victoire de Kris Meeke. Il a fait une course fantastique ce week-end, c’est un grand moment pour nous tous et une grande fierté de voir Abu Dhabi mis en valeur par ces performances. "