Poursuivant leur course sans faute, Kris Meeke et Paul Nagle ont accentué leur avance en tête du classement général. Avant les deux dernières spéciales, l’équipage de la Citroën C3 WRC compte maintenant 30’’9 d’avance.

Cette troisième étape débutait par une boucle de trois spéciales : Media Luna, Lajas de Oro et El Brinco. La pluie tombant dans les montagnes environnant León, les équipages Citroën Total Abu Dhabi WRT optaient pour six pneus Michelin LTX Force à gomme tendre.

Dans le top 3 de chacune des spéciales, Kris Meeke se montrait le plus rapide sur l’ensemble de la boucle. Le Britannique portait ainsi son avance sur Sébastien Ogier à 23’’5.

Auteurs d’une course sage et régulière depuis le début du rallye, Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau devaient toutefois s’arrêter dans l’ES10. À cause d’une petite erreur de pilotage, la Citroën C3 WRC s’immobilisait dans le dévers bordant la route. Malgré l’absence de dommages, Stéphane était contraint de se retirer, mais il sera de retour demain en Rally2.

Lors du second passage dans les spéciales, Kris Meeke et Paul Nagle faisaient la différence. Associant les pneus durs et tendres dans Lajas de Oro 2, ils frappaient un grand coup avec leur quatrième scratch du week-end. Leurs plus proches poursuivants au classement général étant relégués à 18’’2, l’équipage britannico-irlandais voyait son avance grimper à 39’’5.

Comme la veille, la section s’achevait par deux passages sur la super spéciale de l’Autodrome de León. Malgré une crevaison lente à l’arrière, Kris Meeke limitait les dégâts en ne concédant que 3’’5 à son rival.

Après l’assistance, la journée s’achevait avec une autre super spéciale, tracée tout près de l’assistance. Kris Meeke rentrait au parc fermé avec une avance de 30’’9.

Demain, le Rallye du Mexique s’achèvera avec deux spéciales totalisant 55 km. L’arrivée sera jugée à 14h30 heure locale (GMT-6).

Yves Matton, Directeur de Citroën Racing

« Le bilan de la journée est positif, puisque Kris a sensiblement augmenté son avance en tête du classement général. Il est évident qu’il pourra viser la victoire demain, à condition de conserver un rythme lui assurant d’être à l’arrivée. Tout irait pour le mieux sans le retrait de Stéphane, qui a véritablement manqué de réussite en se posant à quelques dizaines de centimètres de la route. C’est dommage mais il sera de retour demain en Rally2. L’équipe Citroën Racing peut se féliciter du niveau de fiabilité et de performance des Citroën C3 WRC, parfait jusqu’ici. »

Kris Meeke

« Après une matinée régulière, nous avons fait la différence l’après-midi en choisissant une monte pneumatique plus dure que nos adversaires directs… et cela a marché ! Dans la plus longue spéciale, j’ai été capable de faire la différence. J’ai maintenant une belle avance au classement général, mais il faudra terminer avec une autre journée parfaite demain. Je suis heureux d’avoir pu démontrer le potentiel de la Citroën C3 WRC, je savais que nous avions fait du bon travail ! Je suis également fier d’avoir été plus rapide que Sébastien Ogier à la régulière, sans que l’on parle des ordres de départ. »

Stéphane Lefebvre

« À trois kilomètres de l’arrivée de l’ES10, je me suis fait surprendre en perdant l’arrière de la voiture dans un long virage à gauche. La voiture s’est déportée à l’extérieur, dans le dévers. Nous n’avons pas pu repartir, faute d’un nombre suffisant de spectateurs pour nous aider. C’est un comble quand on voit l’affluence au bord des routes ici ! Tout se passait bien jusque-là, je me sentais bien avec la voiture mais cette petite erreur est lourde de conséquences. Je serai de retour en course demain pour continuer à apprendre. »