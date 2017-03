Les rumeurs de divorce entre McLaren et Honda augmentent de jour en jour. McLaren aurait même déjà sondé Mercedes afin de savoir si le motoriste allemand pouvait éventuellement fournir l’écurie de Woking en cours de saison.

Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, doit faire face à sa première crise depuis sa prise de fonctions. Il admet aujourd’hui que McLaren a besoin d’une solution rapide au risque de vivre une saison cauchemardesque…

« Nous communiquons avec Honda et nous essayons de trouver avec Honda quelle est la stratégie sur le long terme. Mais nous avons aussi besoin de résultats sur le court terme. Donc je vais garder pour nous nos solutions, sur lesquelles nous travaillons. Nous allons être un bon partenaire avec Honda et travailler avec eux sur différents scénarios. Mais nous devons trouver rapidement une solution pour notre situation. Donc nous travaillons sur différentes pistes dans ce but. »

Zak Brown n’écarte donc pas immédiatement la possibilité d’un divorce avec Honda ! Mais il a aussi des mots doux pour le motoriste japonais…

« Ils sont des partenaires formidables, des gens formidables. Ils vont régler ce problème, nous devons simplement le faire aussi rapidement que possible et explorer toutes les différentes pistes pour pouvoir être autant compétitif que possible. Parce que nous sommes très loyaux envers Honda… mais nous avons des autres partenaires qui attendent des résultats, donc nous devons bien prendre soin de notre partenariat avec Honda, mais nous devons aussi veiller à nos partenariats avec Chandon, Johnnie Walker, SAP… Ils veulent quelques résultats. »

Le message est tout de même clair : Honda doit se dépêcher de trouver des remèdes à la situation présente. Sans encore une fois totalement démentir d’éventuels contacts avec Mercedes (histoire de mettre plus encore la pression sur Honda), Zak Brown assure sa loyauté au motoriste japonais… pour le moment.

« Eh bien, nous voulons gagner des courses, mais nous voulons gagner des courses avec Honda. Je pense que la décision de signer avec Honda - c’était avant mon arrivée - était la bonne. Je pense qu’au bout du compte, vous devez travailler avec une équipe pour gagner des championnats. Et pas que des courses, les autres moteurs sont très bons et il y a des équipes ici qui roulent à l’avant avec des moteurs clients. »

« Nous avons une longue histoire avec Honda, ils dépensent ce qu’il faut. Ils sont les bons partenaires. Nous avons simplement un problème technique, et nous devons travailler pour régler ce problème très, très rapidement. »