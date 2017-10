L’équipe McLaren se rend aux Etats-Unis avec l’espoir de bien y figurer, elle qui a remporté la première édition de cette course en 2012, avec Lewis Hamilton. Aucune chance de rééditer cette performance dimanche, mais l’espoir d’une arrivée dans les points est bien réel.

"Le Grand Prix des Etats-Unis s’est forgé une impressionnante réputation depuis que le circuit des Amériques y a organisé sa première course en 2012 et c’est devenu l’un des meilleurs événements au calendrier de la Formule 1" rappelle Eric Boullier. "Austin est une ville qui grouille, avec plein de choses à faire pour les fans et pour les équipes et une bonne ambiance grâce aux locaux qui embrassent la venue de la Formule 1".

"Pour les pilotes, c’est un circuit fantastique et l’un dont j’ai hâte de voir les vitesses atteintes par les monoplaces en ligne droite et dans les virages rapides. La vision des pilotes franchissant ce premier virage en montée et descente est devenue emblématique du Grand Prix des Etats-Unis. La météo y est changeante et cela pourrait ouvrir le scénario potentiel de la course".

"Etant donné que les organisateurs sont américains, j’ai hâte de voir le spectacle qu’ils peuvent créer chez eux et je pense que l’on peut espérer un spectacle palpitant. L’ambiance est toujours bonne, nous avons un accueil chaleureux des fans américains et ils semblent de plus en plus nombreux à tomber amoureux de notre sport. Toute l’équipe aime retourner là-bas, nous sommes des passionnés et des compétiteurs et il n’y a pas de meilleur endroit pour cela que le circuit des Amériques".

Du côté de Honda, l’heure est à l’apaisement après un Grand Prix du Japon lors duquel le rythme affiché par les MCL32 n’a pas été mauvais. La tournée asiatique a apporté à l’équipe des points bienvenus.

"Après plusieurs semaines chargées en Asie, nous sommes dans la dernière ligne droite de la saison avant les Etats-Unis" déclare Yusuke Hasegawa. "Notre dernier Grand Prix à domicile en tant que McLaren Honda n’a pas apporté les résultats espérés mais nous avons été encouragés par le rythme affiché".

"Le circuit des Amériques est un défi très différent. C’est une piste technique avec beaucoup de variations, incluant des gros freinages, un enchaînement rapide inspiré des virages célèbres de Silverstone et des courbes serrées. Il sera important d’ajuster nos réglages pour chacun des secteurs afin d’assurer une bonne maniabilité".

"Nous pensons que ce circuit convient à notre voiture et nous donne la meilleure chance des quatre circuits restants. McLaren Honda a disputé une bonne course là-bas l’an dernier avec une double arrivée dans les points et nous espérons pouvoir refaire la même chose et terminer dans le top 10".