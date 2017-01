McLaren espère bien commencer des négociations pour un nouveau contrat avec Fernando Alonso après quelques courses seulement cette saison.

Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, compte bien garder son pilote star et il sait bien que l’Espagnol pourrait être tenté de rejoindre Mercedes en 2018, si les Allemands se révèlent être toujours aussi forts cette année.

"Fernando est vraiment impliqué dans le projet McLaren Honda mais son contrat arrive à son terme cette année et il est très demandé comme vous pouvez l’imaginer," déclare Brown.

"Vette arrive aussi en fin de contrat d’après ce que je sais. Donc vous pouvez bien voir que cela va être un marché des transferts excitant pour 2018."

"Bien évidemment nous aimerions garder Fernando. C’est l’un des meilleurs pilotes sur la piste, si ce n’est le meilleur. Mais nous allons devoir attendre de voir comment les choses se passent chez nous et commencer des conversations après quelques courses cette année."

Brown concède ainsi que la performance de McLaren Honda risque d’être déterminante pour la suite.

"Oui. Si j’étais lui, je voudrais voir d’abord quelles sont nos performances avant de commencer à prendre des décisions. Vous ne pouvez pas le blâmer pour ça. Nous attendons tous de voir, cela va dans les deux sens."

Depuis la fin décembre, la rumeur court mais n’a toujours pas été confirmée : McLaren se serait passée des services de Jost Capito (recruté par Ron Dennis au début de l’année et en poste pendant 3 mois seulement).

Zak Brown ne confirme toujours rien mais n’évoque pas Capito dans sa manière de gérer McLaren aujourd’hui.

"Nous gérons McLaren, Jonathan Neale et moi, nous nous rendons des comptes mutuellement. Je passe plus de temps sur les aspects commerciaux et lui plus de temps sur la technique. Mais l’inverse peut être aussi vrai de temps en temps. Ces équipes sont maintenant devenues trop grandes pour être gérées par un seul homme."

"Même si je ne suis pas un technicien, je suis un compétiteur et je comprends ce qu’il faut pour gagner. Donc je peux contribuer aussi à l’aspect sportif d’une équipe, plus qu’à la technique en tout cas."