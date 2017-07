Après Eric Boullier qui a pris la défense de Stoffel Vandoorne, c’est le directeur exécutif du groupe McLaren, Zak Brown, qui l’a fait en Autriche.

L’Américain affirme également que le jeune pilote belge, qui a souffert de la comparaison avec Fernando Alonso jusqu’à présent, devrait être encore présent en 2018.

Lorsqu’on lui demande si Vandoorne sera encore au volant d’une McLaren l’an prochain, il répond : "oui, nous sommes heureux de Stoffel."

"Il est dans une situation difficile, avec Fernando Alonso comme équipier et un manque de fiabilité de la voiture."

"Fernando peut s’adapter plus rapidement et plus facilement à tous ces problèmes, grâce à son expérience, mais ce n’est pas le cas de Stoffel, qui ne connait pas autant la Formule 1 et tous les circuits."

Brown réitère donc sa confiance totale en Vandoorne.

"Nous pensons qu’il a l’étoffe d’un futur champion du monde et nous n’avons pas changé d’avis à ce niveau."