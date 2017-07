McLaren a marqué ses premiers points de la saison à Bakou, et ne compte évidemment pas s’arrêter là. Pour ce faire, l’écurie de Woking continue d’apporter des évolutions aérodynamiques à sa monoplace.

Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, se rappelle en outre qu’une de ses voitures s’était classée 3e sur la grille l’an dernier – mais avec des circonstances particulières… Il sera difficile de réitérer un tel exploit sur piste sèche. Le Français s’attend tout de même à un bon week-end dans l’ensemble – en tout cas meilleur que d’habitude pour McLaren.

« Après deux courses loin de nos bases, ce sera bon de revenir en Europe et de continuer à développer notre package. Après l’excitation et l’incident de Bakou, j’espère que la course autrichienne sera de nouveau enthousiasmante. »

« Le circuit en lui-même semble produire de bonnes courses, où l’on peut se suivre de près, et sa configuration devrait certainement mieux convenir à notre voiture que les hautes vitesses et les longues lignes droites de Montréal et Bakou – et ce sera aussi le cas à Silverstone. »

« En fait, nous avons eu une de nos performances les plus solides en Autriche l’an dernier : Jenson Button fut 3e sur la grille de départ [5e meilleur temps des qualifications mais Rosberg et Vettel avaient été pénalisés] après une qualification disputée sous la pluie, et il avait fini à une 6e place très compétitive. Il n’y a pas de laisser-aller dans notre développement tout au long de la saison, et alors qu’il n’y avait pas vraiment quoi que ce soit à célébrer dans notre résultat à Bakou, c’était néanmoins un signe montrant que nous travaillons bien, et que nous sommes capables de capitaliser dès qu’une opportunité se présente. »

« Avec un certain nombre d’évolutions prévues pour ce week-end – pas moins que la nouvelle Spécification 3 du moteur Honda – j’espère que nous serons en position de nous glisser dans le milieu du peloton et de progresser. »

Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, scrutera évidemment de près les performances et la fiabilité de la Spec 3 de son moteur.

« Le Red Bull Ring est un circuit unique, beau, entouré par les montagnes de Styrie. C’est une piste avec le plus faible temps au tour du calendrier, et il n’y a que neuf virages. Cependant, contrairement aux apparences, c’est une piste exigeante pour les pilotes avec des virages à haute vitesse et vous devez faire très attention pour ne pas faire une seule erreur en 71 tours. »

« L’un des défis les plus importants pour nous est l’attitude élevée. Le circuit est à environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, et le turbo devra donc tourner à un rythme beaucoup plus élevé pour produire le même niveau de puissance. L’efficacité du déploiement sera aussi affectée. Notre stratégie pour la gestion de l’énergie sera la clef de la course. »

« A Bakou, nous avions pu marquer nos premiers points et je pense que ça a amené un peu de gaieté dans l’équipe. Nous avions aussi testé un PU évolué, la Spec 3, avec Fernando Alonso le vendredi, et nous avons pu confirmer quelques progrès en termes de puissance. Nous avons vérifié le tout à l’usine en utilisant les données collectées, et nous allons amener la Spec 3 pour les deux pilotes ce week-end. »

« Je pense que notre compétitivité évolue dans le bon sens et j’ai hâte de voir notre performance en Autriche. »