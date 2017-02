Comme Renault, Mercedes ou Red Bull, McLaren dispose de son propre programme de développement de jeunes pilotes. La réussite la plus fameuse en est bien sûr Stoffel Vandoorne, ancien champion de GP2, et désormais titulaire à Woking.

En plus d’un soutien financier indispensable, les jeunes couvés par McLaren peuvent exploiter les technologies de l’écurie à leur profit, et notamment le programme de performance mené par le Dr Adam Hill, qui s’appuie sur l’exploitation du big data pour faire progresser la condition des pilotes.

McLaren a annoncé la composition de son trio de jeunes espoirs pour cette année, avec une nouvelle recrue. Nobuharu Matsushita et Nyck de Vries sont en effet rejoints par Lando Norris, qui a brillé dans trois championnats différents : en Eurocup Formula Renault 2.0, en Formula Renault 2.0 NEC et dans les Toyota Racing Series. Le Britannique a même reçu le McLaren Autosport BRDC Award pour ses performances récentes. Cette année, Lando Norris, 17 ans seulement, courra en Formule 3 européenne, au sein de l’écurie Carlin.

De son côté, Nyck de Vries, tentera de poursuivre sa progression dans un « championnat international majeur » en 2017 – mais celui-ci n’a pas été encore révélé. Le GP2 serait cependant la suite logique de la carrière du Néerlandais, qui a gagné deux courses en GP3 en 2016, et une épreuve en Formula Renault 3.5 en 2015. Nyck de Vries avait été aussi sacré en Eurocup Formula Renault 2.0 en 2014, avec cinq victoires.

Nobuharu Matsushita, le vétéran du programme, du haut de ses 23 ans, est aussi celui qui a été le plus dans la lumière la saison dernière en s’imposant à Monaco, en GP2. Son objectif sera de succéder à Stoffel Vandoorne et donc de remporter un championnat pourtant toujours très disputé. Il pourra s’appuyer sur l’expérience de l’écurie française ART Grand Prix en la matière. En outre, le Japonais demeure pilote d’essais et de développement de McLaren.

Oliver Turvey, 29 ans, a quant à lui conservé sa position de pilote d’essais et de développement pour McLaren-Honda. Cela fait neuf ans que le Britannique est à ce poste. Il se chargera de guider et de conseiller les jeunes pilotes dans leur progression. Il courra aussi en Formule E.

Eric Boullier, le directeur de la compétition, se dit « très excité » par les bénéfices que récolte McLaren grâce à ce programme. « Voir que Kevin Magnussen d’abord, et Stoffel Vandoorne ensuite, ont réussi dans leurs projets de devenir des pilotes de F1, c’est une grande preuve de succès pour le programme. Et, même si le programme est de création relativement récente, nous avons couvé et développé les carrières des pilotes prometteurs depuis de nombreuses décennies. C’est notre mission de fournir au programme de jeunes pilotes de McLaren-Honda tous les outils nécessaires pour que les pilotes percent, parce que notre environnement est hautement compétitif, et parce que la différence entre le succès et l’échec est décidée par des petites nuances. »

Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren Technolgy Group, est revenu sur le parcours et les attentes placées en chacun des pilotes du programme.

« Nobuharu est maintenant le pilote le plus âgé. Il a beaucoup grandi depuis qu’il est avec nous, et il a eu une courbe d’apprentissage très importante, passant avec un sang-froid formidable de la Formule 3 japonaise au GP2. Dans le même temps, il a aussi prouvé son apport précieux à notre projet en Formule 1, à travers son travail intensif dans notre simulateur. Le GP2 est un championnat difficile à gagner, mais nous pensons qu’il a ce qu’il faut pour y arriver, et, surtout, il tirera profit de cette stabilité supplémentaire, puisqu’il reste une année de plus avec ART Team pour son programme 2017. »

« L’objectif de Nyck sera de continuer à faire progresser sa carrière de pilote, après s’être distingué en GP3 l’an dernier. Il est avec McLaren depuis qu’il est en karting, et il allie une vitesse de pointe réelle à une passion formidable pour la course. Il a aussi une détermination d’acier et une attitude très professionnelle dans tout ce qu’il fait. C’est un jeune homme très impressionnant, et son programme pour 2017 sera confirmé sous peu. »

« Lando est un nouveau venu pour nous cette année, mais je travaille avec lui depuis déjà quelque temps. Je le considère comme un espoir formidable. Il a barré la route de ses rivaux non pas dans une, mais dans trois séries hautement compétitives l’an dernier, et ensuite, a conclu le tout en étant le vainqueur sans contestation du McLaren Autosport BRDC. C’était une performance d’une maturité impressionnante, et nous développerons son talent cette année en l’intégrant à notre équipe dans le simulateur, où il contribuera directement et de manière importante à notre campagne en Formule 1, tout en affinant et en améliorant ses capacités à faire de bons retours techniques. »

« Dans cette tâche, il aura un excellent mentor en la personne d’Oliver, qui est notre pilote d’essais et de développement depuis maintenant longtemps. "Ollie" est le pilier de notre programme de simulation et c’est un modèle formidable pour tous les membres du McLaren-Honda Young Driver Programme. »

Masashi Yamamoto, Manager Général de la Division Sports Automobiles chez Honda, a également eu un petit mot de sympathie pour un compatriote…

« Je suis ravi que Nobuharu continue de jouer un rôle important chez McLaren-Honda, comme l’un de nos pilotes d’essais et de développements pour la F1. Nobu est un jeune pilote prometteur pour le Programme de Jeunes Pilotes d’Honda. J’espère donc qu’il apprendra beaucoup de l’équipe grâce au programme, tout en contribuant au développement de la voiture. »