La nouvelle McLaren MCL32, présentée aujourd’hui avec sa peinture noire et orangée, ne brille pas par la présence de nombreux partenaires – c’est le moins que l’on puisse dire. Cela fait d’ailleurs plusieurs années que McLaren est à la recherche d’un sponsor-titre, sans plus de succès pour le moment.

Le directeur exécutif de l’écurie, Zak Brown, lui-même spécialiste de marketing, a néanmoins précisé aujourd’hui qu’il comptait bien dénicher un sponsor-titre pour l’année prochaine. Arrivé à la fin de l’année 2016, Zak Brown n’a pas pu faire de miracles en signant un accord commercial dès 2017.

« Pour obtenir un sponsor, cela prend environ une année, et ensuite, quand on m’a demandé si j’étais prêt à le faire dès mon arrivée, j’ai dit qu’il n’y aurait pas de miracles en 2017. La majorité des décisions des entreprises et de leurs plans sont décidés en octobre, et nous avions seulement commencé en décembre. Il ne faut jamais dire jamais, mais il était peu probable que nous obtenions quelque chose de significatif pour 2017. »

« Nous avons besoin d’obtenir un sponsor d’ici 2018. Et je ressens déjà cette pression, parce que cela prend une année, donc je suis en train de compter les jours. »

Pour trouver un sponsor-titre, il n’y a pas de miracle : les performances sur la piste attirent les annonceurs… Mais dans le cas de McLaren, il y a d’autres gardes-fous selon Zak Brown.

« Les résultats aident toujours, donc plus nous serons rapides, plus ce sera facile. McLaren peut s’appuyer sur trois branches, et je ne pense pas que n’importe quelle autre équipe de course puisse le faire : nous avons une équipe de F1, une division automobile incroyable, et une technologie incroyable. Certainement, obtenir des performances sur la piste est essentiel, mais ce n’est pas la seule chose que nous vendons. »

McLaren pourrait enfin avoir un dernier atout dans sa manche : la mise en valeur commerciale de la F1 par les nouveaux propriétaires, Libery Media.

« Si vous regardez la pitlane, je n’ai pas vraiment vu de nouvelles annonces de sponsors sur n’importe quelle voiture, et j’inclus même ceux qui ont gagné le championnat ces trois dernières années. Cela vous donnera une indication des tendances sur le marché de la F1. Et je pense qu’avec l’arrivée de Liberty Media, une formidable histoire va bientôt être écrite pour le sport. Nous savons qui sont les propriétaires, nous savons quelles sont leurs priorités. Je pense que McLaren a maintenant une bonne histoire à vendre, et la F1 aussi désormais, donc c’est une période positive qui est devant nous. »