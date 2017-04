Comme depuis l’ouverture de la saison en Australie, et même comme depuis le début de la saison 2015, McLaren continue d’enchaîner les fiascos. Après le catastrophique Grand Prix de Bahreïn, où l’équipe a connu quatre problèmes mécaniques, les essais sur le même circuit n’ont pas été cléments.

Oliver Turvey a parcouru deux tours ce matin avant de voir sa MCL32 subir une panne moteur. Il a pu reprendre la piste à une heure du terme des essais pour boucler 17 tours au total et signer un chrono à près de quatre secondes de la référence.

"J’avais hâte de revenir dans la voiture, ça faisait deux ans que je n’avais pas piloté pour l’équipe, et je les remercie de cette opportunité" a déclaré Turvey. "C’est frustrant d’avoir eu un problème ce matin qui nous a coûté beaucoup de temps en piste mais pour moi, chaque tour en F1 est bénéfique".

"J’ai pu faire quelques tours en fin de journée et j’ai pu avoir assez d’informations pour retourner au McLaren Technology Centre et aider à la corrélation des données entre le simulateur et la piste car c’est très important. Malgré le peu de roulage, j’ai l’impression que nous avons réussi quelque chose aujourd’hui".

Eric Boullier explique, encore une fois, le problème rencontré sur la McLaren ce matin par Oliver Turvey. Une justification de plus à donner pour le Français qui a assisté impuissant à une nouvelle défaillance.

"Après le tour d’installation effectué par Oliver ce matin, nous avons découvert une fuite d’eau dans l’ERS et nous avons dû changer le moteur complet. Nous suspectons que le problème soit lié à ceux rencontrés le week-end dernier mais nous n’en serons pas certains tant que Honda n’aura pas mené son enquête" a expliqué Boullier.

"J’aimerais féliciter les gars qui ont une fois de plus travailler dur pour changer un moteur et renvoyer la voiture en piste, un travail rendu encore plus difficile par l’éloignement de chez eux. Je suis content qu’Oliver ait pu parcourir quelques tours, c’est bien de le voir ici et nous appréciions son soutien".

Du côté de chez Honda, ce n’est pas Yusuke Hasegawa mais Satoshi Nakamura, ingénieur en chef du programme F1, qui explique avec une certaine langue de bois que les choses ne se sont pas passées comme prévu.

"Nous espérions travailler pour améliorer la fiabilité après les problèmes rencontrés durant le week-end de course mais malheureusement, on a rencontré une fuite d’eau après le tour d’installation".

"Nous enquêtons encore sur le problème du jour pour savoir s’il s’agit du même que la semaine dernière et nous voulons également savoir s’ils sont liés à des caractéristiques du circuit. Nous travaillons dur afin de les résoudre avant le Grand Prix de Russie".

Stoffel Vandoorne prendra le volant de la MCL32 demain, en espérant parcourir un plus grand nombre de tours. Lui qui n’a pas été épargné par sa monture depuis Melbourne ne doit pas être des plus sereins ce soir.