Liberty Media a déjà promis de revoir complètement le système de redistribution des revenus en Formule 1, probablement après la fin des accords commerciaux actuels, qui se terminent en 2020.

Et dans les discussions vigoureuses qui s’annoncent en coulisses, il y aura probablement la fin des méga-bonus accordés à certaines équipes. C’est le cas de Ferrari (80 millions d’euros / an) mais aussi Red Bull, McLaren ou Mercedes (entre 30 et 40 millions).

Pour Zak Brown, le patron de McLaren, supprimer totalement ces bonus serait une erreur.

"Nous avons besoin d’une répartition des revenus plus égale entre les équipes," admet-il.

"Mais je ne pense pas que cela doit être l’égalité parfaite du haut en bas de la grille parce que, selon moi, certaines équipes, comme la nôtre, apporte plus à la Formule 1 que d’autres. Il faut donc les récompenser en conséquence pour leur durée et pour leur investissement dans le sport."

"Je crois cependant que le rapport des revenus entre le premier et le dernier est trop grand et ce n’est pas sain. Et quand ce n’est pas sain pour la grille, ce n’est pas sain pour chacun d’entre nous."