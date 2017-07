McLaren, c’est indéniable, est en progrès, grâce à la Spec 3 du moteur Honda, mais n’a tout de même pas marqué de points à Silverstone. En Hongrie, les nombreux virages sont a priori favorables à l’écurie anglaise, qui pourra ainsi exprimer la qualité de son châssis. Mais il ne faudra pas pour cela partir du fond de grille, et la fiabilité devra donc être impériale du vendredi au dimanche !

Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, sait que l’occasion ne doit pas être gâchée.

« Je voudrais dire merci, vraiment, à tous ceux chez McLaren-Honda qui ont travaillé sans relâche tout l’hiver et toute la saison, en dépit des difficultés que nous traversons ensemble. Bientôt, il sera temps de profiter d’un repos bien mérité en famille, mais avant, nous sommes pleinement concentrés sur le week-end qui arrive, et déterminés à partir de Budapest avec un résultat positif. »

« Notre rythme à Silverstone était marginalement meilleur qu’attendu, sur un circuit gourmand en puissance moteur, et donc plus difficile pour notre voiture. En Hongrie, c’est un circuit complétement différent en théorie, ce qui nous rend plus optimiste. »

« Ensemble, avec Honda, nous travaillons dur pour améliorer notre fiabilité, et pour éviter d’encourir des pénalités sur la grille, en particulier sur cette piste, où notre voiture a le potentiel pour performer plus favorablement. Augmenter notre total de points sera vraiment la clef, et nous y sommes vraiment déterminés. »

« Après un test de pneus pour Pirelli couronné de succès, nous espérons continuer sur cet élan avec un résultat solide à Budapest, et poursuivre en accumulant du kilométrage utile lors des essais qui suivront le Grand Prix. Ce sera une plateforme pour les développements futurs, durant la deuxième moitié de la saison. »

Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, a donc d’ores et déjà la pression. Alors que McLaren n’a toujours pas prolongé avec le motoriste japonais, ce week-end sera-t-il décisif ?

« En dépit d’une compétitivité de toute évidence en progrès lors des dernières courses, nous devons toujours concrétiser ce potentiel en résultats sur la piste. Cela dit, nous sommes heureux de notre développement actuel et nous nous dirigeons à Budapest avec des sentiments plus positifs. »

« Le Hungaroring est un circuit unique, tortueux, qui devrait nous donner une de nos meilleures opportunités cette saison. Cependant, ce n’est pas un circuit orienté puissance moteur, mais il faut tout de même avoir une gestion précise de l’énergie à chaque tour de la course. C’est aussi une piste où les dépassements sont extrêmement difficiles, donc les qualifications seront très importantes. »

« Nous savons que nous sommes capables de signer un bon résultat sur ce type de tracé, donc notre objectif est d’atteindre la Q3 et d’être en bonne place pour marquer des points en course. Fernando a obtenu sa première victoire en F1 ici, et Stoffel Vandoorne y a gagné en GP2 en 2014. Donc nos voitures sont entre d’excellentes mains. »

« C’est la dernière course avant la pause estivale, avant un repos bien mérité pour tout le monde. Mais nous voulons prendre un bon élan pour la deuxième moitié de la saison à la faveur de résultats solides à Budapest. »