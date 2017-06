Fernando Alonso a lâché une nouvelle bombe dans le paddock, après avoir regardé la course d’Indycar qui avait lieu au Texas cette nuit : il n’écarte plus une saison complète dans cette discipline en 2018, s’il ne trouve pas de voiture compétitive en F1 (lire notre information parue plus tôt).

Evidemment tous les regards se sont portés à nouveau vers Zak Brown, le directeur de McLaren.

L’Américain est-il prêt à monter en urgence une équipe afin de conserver Alonso d’une manière ou d’une autre ? Il commence par évoquer le cas particulier d’Indianapolis.

"Oui nous voulons voir McLaren à l’Indy 500 régulièrement. Mais cette décision n’a pas été prise. Au mieux, c’est une décision que nous pourrons prendre dans quelques mois. Si cela ne tenait qu’à moi, nous ferions notre retour en Indy."

L’Indy 500 est une chose, une saison complète en Indycar en est une autre.

"Oui, ce n’est pas sur notre radar pour les toutes prochaines années. Si nous voulons le faire correctement. L’Indycar n’est donc pas un sujet brûlant pour McLaren en ce moment."