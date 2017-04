Le directeur exécutif de McLaren, Zak Brown, a décidé de ne pas poser d’ultimatum à Honda pour résoudre la crise actuelle autour de son moteur.

Voilà qui devrait couper court aux rumeurs selon lesquelles McLaren chercherait à renouer un accord avec Mercedes pour la saison 2018. Des rumeurs qui continuaient à courir dans le paddock de Shanghai, en Chine.

"Nous n’avons pas l’intention de lâcher Honda. Non. Nous travaillons ensemble," confie-t-il, alors qu’il a été vu en longue discussion avec Andy Cowell, le responsable moteur de Mercedes F1.

"Avec Honda nous avons tous envie de progresser. Mais nous n’avons pas posé d’ultimatum ou donner un ’jour J’ lors duquel tout devra être bon. Cela ne nous aiderait pas."

"J’ai dit avant les essais que nous devrions être meilleurs cette année qu’en 2016 et nous n’avons pas réussi pour l’instant. Nous devons maintenant travailler, énormément, pour y parvenir et pour faire le progrès attendu aussi en 2018. Il faut donc travailler deux fois plus que prévu."

Brown voit tout de même une chose positive : le châssis est bon.

"Fernando (Alonso) a confirmé qu’il avait un excellent rythme en virages. Nous nous étions fixé des centaines d’objectifs à atteindre pour le châssis et nous avons réussi à les atteindre tous ou presque. A 99%. Nous sommes confiants de disposer d’une très bonne monoplace."

Voilà qui remet, encore une fois, la pression sur Honda...