Toujours aussi prolixe dans les médias, Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, a tenu aujourd’hui à prévenir les fans et les optimistes en tout genre : l’écurie de Woking, après deux saisons de transition, n’est pas encore prête pour jouer la victoire dès 2017. Zak Brown renvoie plutôt à l’échéance à 2018 – un objectif tout aussi ambitieux.

« Je pense que les employés de McLaren sont tous frustrés, comme vous pouvez l’imaginer, et impatients de revenir à nos vieilles habitudes – la victoire. Je ne pense pas que nos résultats de ces deux dernières années soient habituels pour l’équipe. Ils n’aiment pas cela, et ils veulent renverser les choses. »

« Dans le même temps, il faut prendre le tout étape par étape, donc, tout en travaillant bien de notre côté, il nous faudra progresser sur la grille pour gagner. Je voudrais prévenir chacun : nous n’allons pas gagner de courses cette année, je ne le prévois pas. Donc nous devrons être jugés sur notre progression jusqu’aux derniers résultats de 2017. »

« Nous avons l’enthousiasme pour gagner des courses et des championnats, mais je ne pense pas que nous y sommes encore prêts avec notre package dans son ensemble. Par conséquent, j’ai simplement hâte de nous voir progresser sur la grille, et de nous placer en position de commencer à gagner des courses en 2018. »

Zak Brown entend donc déminer le terrain et sait bien que peu de promesses engagent peu de responsabilités. Son rôle chez McLaren consiste aussi à éviter tout emballement injustifié.

« J’aime l’enthousiasme, mais nous devons rester réalistes. Dans le sport automobile, tout le monde n’a pas nécessairement beaucoup de patience – ce n’est pas le bon sport pour cela. Mais si nous fixons des objectifs trop élevés, c’est que nous nous préparons à l’échec. Donc nous ne devons pas laisser notre enthousiasme et notre passion nous mener. »

En charge du marketing chez McLaren, Zak Brown dresse un parallèle entre ses promesses prudentes et sa quête d’un sponsor-titre pour l’écurie.

« S’agissant des sponsors, c’est très agréable d’avoir quelques personnes qui ont des attentes très hautes, et qui me questionnent à ce sujet. Cela fait 45 jours que je suis en poste. Cela prend un an pour trouver un sponsor-titre, et il n’y a pas de garantie. »

« Nos résultats sont très visibles, à la fois sur la piste et sur la voiture, donc tout cela amène un certain niveau de pression, beaucoup de pression, mais comme vous l’avez vu, j’ai dit aux gens de ne pas attendre de miracles en 2017. »

« Ce que j’ai dit en interne, c’est que 2017 sera une année avec un bon état d’esprit. L’équipe va être soudée, nous sommes excités, nous travaillons bien… Mais je pense que 2018 va être une bonne année. Donc, à l’œil nu, vous ne pourrez pas voir tous les progrès que nous allons voir en interne à partir de 2017, mais 2018 sera une année où les gens pourront vraiment commencer à voir la différence », a promis Zak Brown.