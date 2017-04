Fernando Alonso voulant conquérir l’Amérique fin mai lors du mythique Indy 500, McLaren se trouve dépourvue de pilote aux côtés de Stoffel Vandoorne pour le Grand Prix de Monaco. Plusieurs options existent, comme le confirme Zak Brown.

Jenson Button possède un contrat qui lui donne la priorité du roulage si l’un des titulaires doit venir à manquer, ce qui sera le cas pour la troisième fois en trois saisons pour Alonso. L’Anglais a d’ailleurs demandé sur Twitter pourquoi il avait autant d’appels manqués.

Toutefois, Lando Norris s’est également proposé avec humour sur le même réseau social puisqu’il fait partie du programme McLaren, tandis que des noms plus fantaisistes mais pas idiots doivent être envisagés.

"Le remplacement de Fernando n’est pas encore réglé, les discussions sont en cours" confirme-t-il. "Nous avons différentes options et nous officialiserons notre choix dès que nous l’aurons fait".

Des essais hivernaux vont être effectués à Bahreïn en début de semaine prochaine, pourraient-ils servir de test grandeur nature pour l’éventuel pilote élu ?

"C’est une décision qui revient à Eric Boullier, il n’est pas encore arrivé à Bahreïn. Je pense que Stoffel sera dans la voiture pendant une partie des essais" continue Brown.

Fernando Alonso a exprimé un regret de manquer Monaco mais ne s’inquiète pas du sort de sa voiture, quel qu’en soit le pilote dans la principauté. En attendant, l’Espagnol assistera à la course de Barber Motorsports Park en IndyCar, qui se disputera entre Bahreïn et le Grand Prix de Chine.

"Je suis triste de manquer Monaco, c’est un grand événement et celui que je préfère au calendrier. Les deux dernières années, avec notre voiture, nous y avions eu le meilleur résultat de l’année".

"Malheureusement, c’est la course qui coïncide avec l’Indy 500 et je suis certain que le pilote qui roulera dans la voiture, quel qu’il soit, fera du bon travail et nous permettra de signer un bon résultat à Monaco" conclut Alonso.