Un vent de polémique souffle actuellement sur la F1. Ferrari conteste auprès de la FIA la légalité des suspensions hydrauliques utilisées par Mercedes et Red Bull. La Scuderia pense qu’il s’agit de systèmes similaires au FRIC et à la suspension active, tous deux interdits par le règlement.

Dans ce débat technique, une voix s’est manifestée aujourd’hui pour plaider en faveur d’une évolution du règlement. Le Français Eric Boullier, directeur de la compétition de McLaren, milite ainsi pour le retour des suspensions actives, bannies depuis 1994, et qui avaient bâti le succès des Williams en 1992 et en 1993.

« Les suspensions, c’est un sujet amusant actuellement. Nous devrions peut-être arrêter ce débat et copier les voitures de série, c’est-à-dire remettre les suspensions actives au goût du jour, parce qu’au moins, cela permettrait de clore la discussion » a argumenté Eric Boullier.

« Aujourd’hui, tout ne tourne qu’autour de l’interprétation du règlement. Et ensuite, vous pouvez pousser pour un concept, qui peut être différemment interprété par d’autres. C’est pourquoi Ferrari essaie de mettre en avant son opinion ou son interprétation, et veut que la FIA la valide. En réalité, nous sommes en plein dans ce débat. La plupart des équipes nous ont contactés sur ce sujet. Ferrari a une interprétation différente concernant ce qui peut être fait et ils essaient de mettre leur opinion en avant, ce qui bien sûr ne plaît pas à quelques autres équipes. »

« Aujourd’hui, nous avons des règlements bien trop restrictifs sur le châssis » a ajouté le Français, tout en précisant que sur ce débat en particulier : « nous restons neutres à ce sujet. »

Une clarification est maintenant attendue de Charlie Whiting. Le directeur de course de la FIA osera-t-il remettre en question le design des Mercedes et Red Bull à quelques semaines du début de la saison ?