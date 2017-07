L’équipe McLaren va pouvoir partir en vacances le cœur léger après avoir placé ses deux voiture dans les ponts cet après-midi en Hongrie.

Fernando Alonso prend la sixième place et le record du tour et c’est quelque chose qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps.

"Sans aucun doute, ce record du tour est une surprise," déclare Fernando Alonso. "Quant à la sixième place, elle était possible même si nous espérions plutôt la septième ou la huitième, mais la sixième était à notre portée et nous l’avons prise. Nous savions que nous allions être compétitifs lors de trois ou quatre courses et nous devions maximiser ces occasions. Nous devons profiter de notre potentiel et c’est ce que nous avons fait ce week-end."

"La bataille avec Carlos a été très serrée. Après mon arrêt, je savais que j’avais deux tours pour pousser à fond avec mes pneus neufs. J’ai fait quelques manœuvres de kamikaze de temps en temps, mais je devais le faire. Cela a fonctionné, mais je dois dire que Carlos a encore fait de l’excellent travail," ajoute le champion espagnol.

Dixième à l’arrivée, Stoffel Vandoorne avait lui aussi le sourire.

"C’est la bonne journée pour moi, pour l’équipe, celle dont on rêvait. Nous plaçons les deux voitures dans les points et je marque enfin mon premier point de l’année."

"Avant d’arriver ici, nous savions que nous serions plus ou moins performants ici et ça fait toujours du bien au moral quand on concrétise les espoirs, quand les points sont bien là au bout du week-end."

"C’est bien de partir en vacances sur ce résultat même si nous savons que la 2e partie de l’année ne sera pas plus facile pour autant. Notre prochaine bonne chance sera certainement à Singapour, un circuit très, très technique."

"En tout cas nous continuons à travailler, nous ne baissons pas les bras," conclut le jeune pilote belge.