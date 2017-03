Les deux premiers jours d’essais de McLaren ont été émaillés de problèmes moteurs, ce qui a forcément attiré l’attention du public et des spécialistes.

Mais, selon Pedro de la Rosa, ancien pilote de l’équipe anglaise et présent à Barcelone pour les essais, il faudrait également s’inquiéter pour le châssis construit à Woking. Le pilote espagnol a été négativement surpris par le comportement de la monoplace dans les courbes catalanes…

« La McLaren est bien plus nerveuse qu’attendu. J’ai vu un Fernando Alonso devant travailler plus qu’il n’est souhaitable sur son volant. La voiture est instable dans les virages 1 et 5 et tend à bloquer les roues. Personne n’attaque comme Fernando. Je ne m’attendais pas vraiment à ce que McLaren soit aussi instable avec ces pneus larges. »

Alors que McLaren l’a visiblement déçu, Ferrari au contraire semble avoir impressionné Pedro de la Rosa. La Scuderia pourrait-elle être le principal concurrent de Mercedes cette saison ?

« La Ferrari est très agile, et de toute évidence c’est une bonne voiture. Bien sûr, je ne sais pas la quantité d’essence qu’ils utilisent, mais sur la piste, c’est vraiment impressionnant. La Mercedes est si bonne dans les virages 1 et 2… Aucune voiture ne va plus vite ici. Je pense que la voiture a beaucoup d’appuis. »

Au bord de la piste à Barcelone, De la Rosa prend visiblement du plaisir à observer ces nouvelles monoplaces version 2017. Mais deux choses le dérangent en particulier…

« Je prends vraiment du plaisir à regarder ces nouvelles voitures. Maintenant, la seule chose qui manque, c’est que les moteurs fassent un bruit à la hauteur ! En termes d’apparence, je ne peux pas comprendre pourquoi les ailerons de requin ont été de nouveau autorisés. Ils avaient été bannis parce que tout le monde les trouvait horribles. Pourquoi sont-ils de retour ? »

Christian Horner, le directeur de Red Bull, s’est également récemment prononcé pour l’interdiction des ailerons de requin.