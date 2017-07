McLaren se retrouve dans une situation plus compliquée après chaque course. L’envie de quitter Honda et de retrouver un motoriste plus performant se fait chaque jour plus pressante mais dans le même temps, les progrès du fournisseur japonais sont juste assez présents pour que la décision soit compliquée à prendre.

"C’est un travail en cours" avoue Zak Brown. "Nous devons savoir si notre relation avec eux avancera rapidement. On commencera à se pencher sur la voiture de l’année prochaine dans les prochains mois et nous devons avoir un moteur compétitif pour l’an prochain. Ils y travaillent dur et parlent de choses à améliorer. Le but pour nous est de leur donner la possibilité d’y parvenir".

Honda a amené une nouvelle spécification moteur en Autriche pour ses deux pilotes mais Alonso a été contraint de revenir à l’ancienne version avant la course. Toutefois, Stoffel Vandoorne n’a pu faire mieux que 12e avec la dernière version du bloc propulseur..

"Leur enthousiasme à l’idée de régler le problème est présent depuis les premiers jours, mais c’est un sport où seuls les résultats parlent. Nous aimons ce que nous voyons et ce qu’ils nous disent au sujet de leur manière de régler le problème. Je dirais pour le moment que notre position est toujours la même, nous souhaitons avoir une situation compétitive l’an prochain".