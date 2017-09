Fernando Alonso a de très grandes chances de signer une prolongation de contrat avec McLaren, qui sera équipée d’un moteur Renault pour les trois prochaines années.

L’Espagnol, qui attend des preuves de compétitivité de la part de cette nouvelle association, aurait déjà bien avancé les discussions pour son nouveau contrat.

"On en est aux détails," assure Eric Boullier à Singapour.

Et parmi ces détails, il y aurait tout simplement pour Alonso l’autorisation de courir les 24 Heures du Mans l’an prochain. L’Espagnol tenterait un rapprochement avec Toyota, la seule équipe constructeur qui disposera d’une LMP1 capable de gagner suite au retrait d’Audi et de Porsche. De quoi assurer une victoire plus "facile" pour celui qui veut gagner la Triple Couronne.

McLaren n’exclut pas de voir Alonso au Mans, il n’y a plus de lien aussi fort avec un constructeur comme Honda (Renault sera un fournisseur), et Toyota n’a pas fermé la porte à Alonso selon les dernières déclarations de ses dirigeants.

Zak Brown admet que "McLaren au Mans est une possibilité mais pas pour 2018. C’est trop tôt pour nous. Mais nous en avons parlé avec Fernando et, si les circonstances le permettent, nous sommes ouverts à ce qu’il puisse y participer."

Reste donc à assurer un contrat avec l’Espagnol.

"Nous sommes très confiants de l’avoir dans une de nos voitures l’an prochain et ainsi garder le même duo," ajoute le directeur de McLaren Group.

"Fernando est un atout très important, il est très heureux de la décision prise pour notre moteur, il aime notre châssis, alors je pense que cette histoire va avoir une bonne fun."

Brown assure enfin que l’Espagnol n’a pas eu son mot à dire pour le divorce avec Honda.

"Ce n’était pas eux ou lui. Pour une décision de cette importance pour une équipe, vous ne pouvez pas laisser un pilote vous dicter ce que vous devez faire en matière de moteur."