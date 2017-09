Renault Sport Racing et McLaren Racing ont enfin annoncé leur accord de partenariat pour la fourniture moteurs pour les saisons 2018, 2019 et 2020. Renault Sport Racing fournira ses moteurs de Formule 1 à McLaren, tout en établissant une étroite collaboration avec les ingénieurs et techniciens de cette équipe.

Malgré une présence commune en Formule 1 depuis 1977 (814 grands prix pour McLaren Racing et 591 pour Renault en tant que motoriste), les deux entités n’avaient jamais eu l’occasion de collaborer.

Pour McLaren Racing, la raison de ce partenariat est évidente : Renault a démontré sa capacité à construire des moteurs capables de remporter des titres mondiaux, aussi bien pour son écurie usine que pour des équipes clientes.

Pour Renault Sport Racing, cet accord permet de travailler avec une seconde écurie de premier plan et capable de produire un retour au meilleur niveau dans le cadre du développement de son moteur

McLaren Renault est un partenariat qui vise la victoire.

"Il s’agit d’une décision stratégique pour Renault Sport Racing. C’est la première fois que nous allons travailler avec McLaren et nous sommes fiers d’être parvenus à un accord avec une structure possédant un tel historique en Formule 1. L’alliance ne sera pas seulement technique et sportive : elle s’accompagnera également de bénéfices sur le plan du marketing et de la communication. Nous savons que McLaren nous poussera dans nos derniers retranchements sur la piste et cette compétition sera bénéfique pour tous," commence Jérôme Stoll, Président de Renault Sport Racing.

Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault Sport Racing poursuit :

"Nous sommes heureux de confirmer un nouveau partenariat pour Renault Sport Racing et McLaren Racing. C’est très excitant de se lancer dans cette nouvelle relation entre deux marques historiques de la Formule 1 qui coopéreront pour la première fois. Cet accord est parfaitement en phase avec notre stratégie à moyen-terme et notre ambition de devenir une équipe candidate à la victoire en 2020. Nous sommes impatients de voir la marque Renault s’afficher sur la McLaren de la saison prochaine et d’affronter nos nouveaux partenaires sur la piste ! McLaren est une équipe inspirante, avec des pilotes talentueux qui devrait non seulement épauler nos efforts sur le développement moteur mais également nous servir de référence et d’exemple pour la construction toujours en cours de notre activité châssis. C’est un nouveau départ pour une équipe multiple championne du Monde, impatiente de retrouver la gloire."

Le Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, Président exécutif et Directeur du comité exécutif, McLaren Group, ajoute :

"Renault est un constructeur qui, comme McLaren, a la Formule 1 profondément ancrée dans son ADN. Renault a introduit le concept de la suralimentation dans la Formule 1 moderne en 1977, a remporté des Grands Prix avec et sans turbo, et a toujours été un pionnier dans le développement de nouvelles technologies pour la Formule 1."

"Une McLaren propulsée par Renault Sport Racing est un concept nouveau et excitant pour la Formule 1. Mais le plus important dans ce partenariat est que nous aurons la possibilité de rivaliser à armes égales avec les autres équipes motorisées par Renault."

"Chez McLaren, nous avons la motivation, le désir et les ressources pour être compétitifs en 2018. Maintenant, la force de Renault nous donnera la possibilité de faire un bond significatif vers le haut de la grille. L’annonce du jour marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de McLaren. Nous sommes impatients que cela commence."

"Cette annonce nous donne la stabilité nécessaire pour avancer sur notre châssis et notre programme technique pour la saison 2018, sans plus d’hésitation," conclut Zak Brown, Directeur exécutif de McLaren Technology Group.

"En tant qu’organisation, McLaren a toujours travaillé extrêmement dur pour former des partenariats durables avec ses fournisseurs techniques. Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter une réelle valeur ajoutée, en travaillant aux côtés de Renault Sport Racing pour développer l’actuelle unité de puissance et en faire une mécanique régulièrement victorieuse."

Pas un mot pour l’instant, mais c’était prévu, de la prolongation de contrat éventuelle de Fernando Alonso.