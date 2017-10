Pour la première fois depuis le début de la relation entre McLaren et Honda, l’équipe et son motoriste abordent le Grand Prix de Suzuka, au pays de Honda, avec un certain optimisme. En effet, sur un circuit qui n’était pas forcément à son avantage, l’équipe anglaise a été solide à Sepang avec les deux voitures en Q3 et un beau résultat de Vandoorne après un début de course niché dans le sillage des équipes de pointe.

"Tout le monde chez McLaren et Honda est ravi de revenir à Suzuka pour le Grand Prix du Japon, dans un pays qui est devenu notre deuxième maison" explique Eric Boullier. "Suzuka est l’une des pistes les plus connues du calendrier et c’est un circuit important pour notre partenaire Honda. Naturellement, notre objectif est de faire tout ce que nous pouvons pour les soutenir, ainsi que nos incroyables fans qui sont parmi les plus passionnés dans le monde".

"Après plusieurs signes encourageants lors des dernières courses, nous aimerions continuer à progresser, particulièrement pour cette course spéciale pour toute l’équipe, signer un beau résultat avec les deux voitures. Notre esprit est solide et nous travaillons dur pour faire au mieux à chaque course afin de remonter dans le classement".

"Nous savons que Suzuka ne sera pas la plus simple des pistes pour nous mais toutes les équipes aiment son tracé et l’unique défi qui rendent encore plus gratifiant le succès que l’on peut y rencontrer. Nous savons qu’il faut y avoir de la puissance mais il y a aussi des sections techniques, notamment les virages du premier secteur où notre voiture devrait pouvoir montrer ses forces, et ce sera génial de voir la vitesse que pourront prendre les voitures de cette saison sur ce circuit".

Honda espère briller pour sa dernière apparition avec McLaren à domicile, pour le Grand Prix du Japon, avant d’y revenir l’an prochain aux côtés de Toro Rosso. La McLaren a montré ses forces en Malaisie, où l’aérodynamique et le châssis jouaient un bon rôle, et tout le monde espère qu’il en sera de même à Suzuka.

"Après un nouveau week-end positif en Malaisie, nous avons créé une bonne dynamique avant notre course à domicile, à Suzuka" se félicite Yusuke Hasegawa. "Nous aimons toujours revenir sur notre circuit et nous attendons avec impatience nos fans chaleureux. L’ambiance nous encourage énormément et nous espérons leur donner une belle course".

"Plusieurs pilotes mentionnent Suzuka parmi leurs circuits préférés et je pense que c’est parce qu’il est aussi technique qu’exigeant en termes de puissance. Pour les ingénieurs, c’est une piste amusante car nous pouvons montrer nos capacités à trouver les réglages parfaits, bien que ce soit difficile. L’équilibre de la voiture sera très important et nous devrons nous assurer que nous adaptons la maniabilité de la voiture aux demandes du châssis de la McLaren".

"Ce sera notre dernier Grand Prix en tant que McLaren Honda et c’est une course spéciale pour l’équipe pour cette raison. J’ai moi-même beaucoup d’affection pour cette course et j’espère qu’elle sera mémorable pour les fans autant que pour l’équipe".