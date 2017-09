L’équipe McLaren se dirige à Singapour avec l’espoir d’oublier une fin de tournée européenne catastrophique. Avec trois abandons en deux courses, sur quatre départs à Spa et Monza, il sera normalement simple de faire mieux, d’autant que les progrès en termes de compétitivité sont plutôt encourageants.

"Toute l’équipe attend Singapour avec hâte chaque année, c’est un événement incroyable et c’est un diamant asiatique dans la couronne" anticipe Eric Boullier. "La combinaison de l’humidité, d’horaires inhabituels entre jour et nuit basés sur les fuseaux européens, des lumières, des murs élevés et d’un tracé difficile en font un Grand Prix unique et un week-end de course épique au milieu de cette ville géniale".

"C’est un spectacle fantastique pour les fans, pour les équipes et pour les partenaires qui aiment vivre le meilleur de Singapour et adorent la ville. C’est un week-end qui offre généralement l’une des meilleures courses de l’année et ne manque jamais de créer des situations exceptionnelles".

Boullier l’avoue, tout cet environnement de paillettes et de rêve sera aussi l’occasion, peut-être la dernière de la saison, de briller pour McLaren qui a littéralement sacrifié les deux week-ends précédents en termes de pénalités pour s’offrir une chance sur un tracé sinueux qui lui réussira mieux.

"Nous voulons avancer et oublier les deux derniers week-ends et nous concentrer sur l’avenir. Singapour est l’une des meilleures chances de l’année car le circuit devrait aller très bien avec notre voiture. Nous avons travaillé dur pour éviter les pénalités qui pourraient entraver nos progrès ici et nous espérons que l’abandon de Stoffel à Monza nous permettra de ne pas utiliser de nouveaux éléments du moteur, bien qu’il faille encore le confirmer".

"Nous célébrons la dixième édition du Grand Prix de Singapour, ce qui est une grande réussite, et nous aimerions féliciter ses organisateurs pour ce qui est un cadre impressionnant que les équipes et les fans aiment voir chaque année. Pour McLaren Honda, la course de cette année nous offre une carte à jouer et nous avons hâte de nous battre aussi près que possible des meilleurs" conclut le Français.

Honda ne devrait pas être sous le feu des critiques à Singapour car les pilotes devraient utiliser la version 3.7 du moteur pour Alonso et 3.6 pour Vandoorne, ce qui offrira sûrement des performances correctes. Seuls des soucis de fiabilité pourraient malheureusement le remettre sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons.

"Bien que l’Italie ait marqué la fin de la saison européenne, notre campagne continue à se dessiner avec Singapour pour la dernière partie de l’année" explique Yusuke Hasegawa. "Avec un climat tropical typique, les conditions chaudes et humides de Singapour sont difficiles pour les pilotes et les membres de l’équipe. En dépit de cela, le Grand Prix de Singapour est l’un des préférés du paddock, notamment grâce à la ville qui offre un cadre spectaculaire".

"Nous avons signé un résultat décevant lors du Grand Prix d’Italie mais c’était positif de voir que nous avions un bon rythme sur un circuit si gourmand en puissance. En total contraste avec l’Autodrome de Monza, le circuit de Marina Bay et ses virages lents sont bien moins dépendants de la puissance et jouent plutôt avec points forts de notre voiture, comme nous l’avons vu au Grand Prix de Hongrie".

"La balance globale de la voiture entre moteur et châssis sera la clé pour un bon week-end et nos ingénieurs travaillent dur pour préparer les réglages idéaux. Nous espérons pouvoir offrir aux pilotes un bel ensemble afin qu’ils puissent viser ces points dont nous avons tant besoin" conclut le directeur du programme F1 chez Honda.