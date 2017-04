La nouvelle est tombée de manière surprenante ce midi, Fernando Alonso va disputer les 500 miles d’Indianapolis en IndyCar avec McLaren, Honda et Andretti Autosport. Zak Brown est heureux de soutenir son pilote face à cet immense défi et se montre satisfait de ramener Mclaren à Indianapolis. L’équipe y a participé il y a très longtemps et c’est le retour d’un nom mythique sur l’ovale américain.

« En tant qu’Américain, un qui est tombé amoureux de la Formule 1 au plus jeune âge, j’ai toujours considéré l’Indy 500 comme une course fantastique » se félicite Brown. « C’est pour cette raison que je suis particulièrement heureux de ramener McLaren à Indianapolis lors de ma première saison en tant que directeur. Michael Andretti est un vieil ami et je le respecte énormément, et l’équipe Andretti est l’une des meilleures dans la discipline ».

« Michael est un gagnant, son équipe a remporté l’Indy 500 l’an dernier avec Alexander Rossi qui sera l’un des équipiers de Fernando le mois prochain, et je ne pourrais pas être plus heureux que je ne le suis en voyant Fernando faire ses débuts dans l’une des voitures de Michael ».

Brown remercie évidemment Honda qui a fait le lien entre les deux entités puisque le motoriste est l’un des deux engagés en IndyCar, aux côtés de Chevrolet, et équipe donc les quatre monoplaces Andretti engagées à plein temps. Il confirme également une livrée toute orange pour Alonso sur le mythique circuit.

« Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans le soutien et les encouragements de Honda. Notre voiture sera ornée du fameux orange papaya avec la même livrée que celle de Johnny Rutherford lorsqu’il a remporté l’Indy 500 en 1974 et 1976 pour McLaren. Est-ce que Fernando peut gagner ? Je ne serais pas fou au point de parier dessus mais je m’attends à ce qu’il soit dans le peloton. Voyez cela comme ça : l’équipe pour laquelle il court a remporté la course l’an dernier avec le même moteur Honda et il est le meilleur pilote du monde. C’est une combinaison encourageante ».

Brown reconnait également le travail qui attend son pilote : « Certes, il aura peu de temps pour s’acclimater à la vitesse des super speedways, mais la qualité du pilote compte dans toutes les disciplines, et Fernando est un pilote de qualité. Il est couillu (sic) et courageux, et les différences entre Formule 1 et IndyCar sont moins importantes que par le passé, leur poids est quasi similaire et les F1 développent une puissance supérieure ».

« Je serai à Indianapolis pour voir le retour de McLaren sur le Brickyard et j’en suis heureux, mais je serai en contact permanent avec Eric Boullier qui dirigera les opérations pour McLaren à Monaco ».

Mansour Ojjeh, directeur du comité exécutif de McLaren et figure historique de l’équipe anglaise, se félicite d’une telle décision et est heureux de pouvoir assister pour la première fois à la participation d’une McLaren à l’Indy 500 en tant que membre du comité.

« Bien que j’ai été actionnaire et directeur de McLaren depuis 30 ans, je suis arrivé après notre première ère majeure en IndyCar » explique-t-il. « Néanmoins, j’ai déjà assisté à l’Indy 500 et je suis très impressionné par l’échelle de cet évènement ainsi que par l’enthousiasme des centaines de milliers de fans ».

« McLaren a disputé la course pour la première fois en 1970, nous n’avions pas fait de bonnes choses cette année là car c’était l’année du décès de notre fondateur, Bruce McLaren. En 1971, Mark Donohue avait qualifié sa McLaren M16 en pole position et l’année suivante, il avait remporté la course dans une M16B privée engagée par Roger Penske, pour ce qui était la première victoire d’une McLaren là-bas. Johnny Rutherford l’a également fait en 1974 et 1976 au volant d’une McLaren officielle à la célèbre livrée orange ».

Ojjeh ne ferme pas la porte à un retour régulier pour la plus grande course automobile des Etats-Unis, voire plus : « Ce sera notre seule course d’IndyCar cette saison mais il est possible qu’on le refasse dans les prochaines années et pourquoi pas voir la viabilité d’un programme complet en IndyCar pour McLaren. Nous pourrions aussi courir le Mans, que nous avons remporté en 1995, mais nous n’avons aucun plan à ce sujet ».

Honda s’est donc impliqué dans cet engagement incroyable et reconnaît une grande satisfaction à voir ce projet se réaliser comme le confirme Katsuhide Morimaya, directeur des opérations et de la communication de Honda Motor : « Nous sommes heureux de pouvoir courir le mythique Indy 500 en tant que McLaren-Honda-Andretti afin de réaliser le rêve de Fernando. Nous sommes honorés que Honda soit un partenaire privilégié de ce projet ambitieux et nous remercions monsieur Andretti de nous offrir cette offre. Fernando est l’un des meilleurs pilotes au monde et je pense qu’il peut signer une très belle performance sur cette course historique qu’est l’Indy 500 ».